Le Parti conservateur promet un crédit d'impôt pour les rénovations vertes

Andrew Scheer souhaite que les Canadiens entreprennent des rénovations vertes « plus rapidement ». Pour les encourager, le chef du Parti conservateur compte créer un crédit d’impôt remboursable pour les propriétaires qui veulent rendre leur maison plus écoénergétique dans un horizon de deux ans.

Le crédit d’impôt pour les habitations écoresponsables rembourserait 20 % des travaux de plus de 1000 $, jusqu’à concurrence de 20 000 $, pour les années d'imposition 2020 et 2021. Les Canadiens pourraient ainsi réaliser des économies pouvant aller jusqu’à 3800 $ par année, a assuré M. Scheer, qui faisait campagne mercredi matin à Saguenay.

Les propriétaires qui pourront en bénéficier sont ceux qui souhaitent, par exemple, revoir l’isolation de leur demeure, investir dans une chaudière à forte efficacité énergétique, remplacer leurs portes et fenêtres par des modèles plus écoénergétiques, améliorer leur système de ventilation, de chauffage et de refroidissement ou encore installer des panneaux solaires, détaille le parti dans sa plateforme.

Selon le directeur parlementaire du budget, l'instauration du crédit d'impôt des conservateurs est chiffrée à 1,8 milliard de dollars.

En pleine semaine du climat, le chef conservateur a tenu à rappeler que son parti est le seul à présenter « un vrai plan pour protéger notre environnement ». Le crédit d'impôt proposé mercredi permettrait de réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) d'environ 9 mégatonnes, a assuré Andrew Scheer.

Sachant qu'en 2017, le Canada a émis l'équivalent de 716 mégatonnes de dioxyde de carbone, la proposition des conservateurs représente un modeste apport à la lutte aux changements climatiques.

« Ce plan va permettre au Canada d’avoir les meilleures chances d'atteindre les cibles de l’Accord de Paris », a pourtant affirmé Andrew Scheer. Outre son crédit d’impôt pour les rénovations vertes, le parti promet notamment de développer les énergies propres et de créer « un environnement vert » en combattant « globalement les changements climatiques ».

Mais à ce jour, le Parti conservateur s'est fait avare de détails quant aux moyens qu'il compte mettre en place pour réduire concrètement les émissions de GES. S'il veut respecter les objectifs de l'Accord de Paris, il devra s'assurer d'atteindre un taux d’émissions de 513 mégatonnes par année d’ici 2030.

Fidèle à son habitude, le chef conservateur a pourfendu la tarification du carbone mise en place par les libéraux, qui est en vigueur au Manitoba, en Ontario, au Nouveau-Brunswick et de la Saskatchewan. Cette taxe n’est pas la solution pour réduire les émissions GES , a-t-il déclaré, réitérant sa volonté de l'abolir une fois au pouvoir.

Le crédit d'impôt proposé par Andrew Scheer n’est pas sans rappeler celui du gouvernement de Stephen Harper, qui avait mis en place une mesure similaire sur cinq ans. Avant que le ministre conservateur des Finances de l’époque, Joe Oliver, n’y mette un terme, près de 640 000 Canadiens avaient pu en bénéficier.

Le Parti conservateur propose également d’élaborer un code de rénovation des habitations écoresponsables, qui pourra servir de guide pour ceux qui souhaiteront augmenter l’efficacité écoénergétique de leur logement.

Au Canada, l’ensemble des résidences et des édifices commerciaux et institutionnels génère environ 12 % des émissions de GES. Si l’on tient compte de l’électricité que consomment ces bâtiments, le taux de ces émissions grimpe à 17 %.

Depuis le début de la campagne, Andrew Scheer a multiplié les promesses de crédits d’impôt pour les Canadiens. En plus de celui pour les rénovations vertes, le Parti conservateur a notamment annoncé des crédits pour le transport en commun vert, la condition physique des enfants ou encore les congés de maternité.