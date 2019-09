Soccer: le sud-est du N.-B. bien représenté aux championnats nationaux

La saison 2019 a été une année fertile pour le soccer mineur dans la région du sud-est du Nouveau-Brunswick. Des clubs de Dieppe et de Moncton se sont qualifiés pour les championnats nationaux dans les catégories U17 et U15 tant du côté des filles que des garçons.

Les filles de moins de 15 ans du Club de soccer de Dieppe s’envolent bientôt pour Edmonton en Alberta, où elles compétitionneront pour le titre national du 9 au 14 octobre.

Taha Maarous, le président de l’Association de soccer de Dieppe, rappelle que l’équipe est resté invaincue au cours de la saison. Elles ont gardé une bonne chimie au sein du groupe. La coach Natalie Flemming a fait un excellent travail à les pousser un peu plus pour atteindre leur objectif ou leur lancer des défis.

Parlant de défi, le championnat canadien en sera tout un pour l’équipe de Dieppe qui affrontera des club bien rodés. La capitaine et milieu de terrain Jessie Landry en est bien consciente. Ça va être un qualibre plus difficile. Les équipes sont plus vites et plus fortes, mais je pense qu’on a une chance si on se concentre sur notre jeu.

Elle rappelle que la force de son équipe est justement de jouer simplement. Les jeux en une ou deux touches seront nécessaires pour rivaliser de vitesse avec leurs adversaire.

Le Codiac SC de Moncton très fort

Chez les garçons, ce sont les joueurs du Codiac SC qui représenteront le Nouveau-Brunswick à Edmonton pour le championnat U15.

Le Championnat national des moins de 17 ans se déroulera plutôt du côté de l’Île-du-Prince-Édouard, à Charlottetown. C’est aussi le Club de soccer Codiac qui représentera le Nouveau-Brunswick, tant chez les filles que les garçons.

Le reste de l’Atlantique n’est pas en reste avec des équipes dans chaque catégories.