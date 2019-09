Le Comité du verre de Sherbrooke s'impatiente

On est toujours en attente d'une rencontre avec la Municipalité pour s'expliquer et pour étudier ensemble ce projet. La Municipalité tarde toujours, ne donne pas de nouvelles, ne nous rencontre pas , explique le porte-parole du Comité du verre, Réal Vigneau.

En juin dernier, huit membres de ce comité s'étaient présentés au conseil municipal pour présenter des propositions aux élus. Entre autres, ils souhaitent installer 20 à 25 points de collecte du verre à travers la ville.

En entrevue à Par ici l'info, M. Vigneau a déploré cette attente. Il y a eu une certaine étude la Ville à ce sujet. Est-ce que c'était vraiment sérieux? Est-ce qu'on a mis des chiffres? Je ne sais pas. On a demandé plusieurs fois à la Ville où ils en étaient rendus. Les réponses sont à peu près toujours: "on attend". Ils attendent après quoi? On ne sait pas. Le gouvernement? Les résultats de la Commission? On attend toujours pendant que les autres municipalités vont de l'avant et trouvent que ça fonctionne bien. Pourquoi à Sherbrooke, il faut toujours attendre? , ajoute M. Vigneau.

Une pétition est en ligne pour réclamer l'installation d'un conteneur destiné à la récupération du verre. Elle est rendue à plus de 4000 signataires. La population est prête. De plus en plus de gens ramassent le verre chez eux et vont le porter dans d'autres municipalités à côté. Il y a aussi les Amis de la terre qui ont décidé de recevoir le verre de la population en attendant que la Ville bouge.

Ce dernier rappelle que l'organisme doit tout de même demander cinq sous par bouteille pour payer les coûts de transport.