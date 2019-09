Ottawa Sports and Entertainment Group (OSEG) a annoncé mardi qu'il apporterait des changements à l'espace connu sous le nom du square Aberdeen, notamment en créant une scène aménageable, des bancs protégés du soleil et en fermant une section à la circulation pour augmenter l'espace piétonnier.

Malgré des événements très médiatisés comme la Coupe Grey et le match extérieur de la LNH en 2017, l'organisation a enregistré une perte de 7,9 millions de dollars.

L'OSEG a déclaré que bien qu'il travaille à l'élaboration d'un plan stratégique pour attirer plus de gens au parc Lansdowne, la nouvelle place ne vise pas nécessairement à augmenter directement les recettes.

Ça sert un objectif différent , a déclaré Mark Goudie, chef de la direction de l'OSEG.

Cela sert à amener les gens sur le site, leur donnant une raison de vouloir venir au parc Lansdowne et de passer du temps ensemble, surtout en dehors des heures de travail. Mark Goudie, chef de la direction de l'OSEG

Rebaptisé « Place du Casino Lac Leamy à Lansdowne »

Il s'agit d'un espace de réunion confortable, ombragé en été, éclairé la nuit, avec des espaces pour présenter des spectacles , a expliqué M. Goudie.

Ce dernier a indiqué qu'un investissement de 250 000 $ sera fait à la Place du Casino Lac Leamy à Lansdowne dans le cadre d'une nouvelle commandite.

Une note de service de la Ville d'Ottawa indique que l'OSEG verse 143 521 $ à la Ville pour les droits de dénomination et gère un fonds de programmation annuel dédié de 25 000 $.

La note de service de la ville indique que les plans incluent également qu'un marché de Noël aura lieu sur la place à partir de novembre 2019, et devrait attirer 25 000 visiteurs.

Le conseiller accueille favorablement le changement

Le conseiller Shawn Ménard a accueilli favorablement les changements proposés par l'OSEG et a déclaré que la réduction de la circulation rendra le parc plus facile pour les cyclistes et les piétons.

Une fois que nous aurons sorti les voitures du site, ce sera beaucoup plus convivial, alors nous allons continuer à faire pression pour cela et pour d'autres changements , a-t-il ajouté.

Il a aussi indiqué que les consultations avec ses électeurs ont montré un intérêt pour des événements gratuits, des événements communautaires en hiver et moins de circulation sur le site.

Mark Goudie, a déclaré que son organisation présentera à la Ville son plan stratégique en novembre. Photo : Radio-Canada

La circulation automobile a été interdite mardi, mais l'installation de l'infrastructure scénique et des zones ombragées est prévue pour le printemps 2020.

L'OSEG a indiqué qu'il présenterait un plan stratégique actualisé pour le parc Lansdowne en juin, mais M. Goudie a déclaré que cela a été reporté à novembre.