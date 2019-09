Un nouveau médecin pour l'hôpital de Havre-Saint-Pierre

Cette embauche est un véritable soulagement pour l'équipe médicale en place, affirme la députée de Duplessis Lorraine Richard, originaire de cette municipalité d’environ 3500 personnes.

Il y avait une pression énorme sur les trois médecins, quatre à l’occasion, sur qui reposait l’urgence. L’urgence ne peut pas être interrompue à Havre-Saint-Pierre. Lorraine Richard, députée péquiste de la circonscription de Duplessis

Offensive de recrutement

Un comité territorial, formé du Centre de santé, de la MRC de la Minganie et des municipalités, multiplie actuellement les actions pour recruter des professionnels de la santé en Minganie.

Le préfet de la MRC de la Minganie, Luc Noël, estime que cette méthode de recrutement, plus ciblée, permet de meilleurs résultats.

La recette était bonne avant. Depuis qu’on a le CISSS à l’ensemble de la Côte-Nord et qu’on a centralisé les pouvoirs, on ne pouvait plus faire de recrutement. Maintenant, on revient à ce que c’était dans le passé et j’espère que ça va nous permettre de marquer d’autres bons coups comme avec le médecin qui s’en vient chez nous.

En novembre 2018, des médecins de l’hôpital de Havre-Saint-Pierre avaient réclamé du renfort. À ce moment, ils étaient de 5 à 7 médecins généralistes, alors que 13 sont nécessaires.

Cet été, les services avaient été réduits pendant un mois à l’urgence en raison de la pénurie de médecins.

Le Centre de santé et des services sociaux de la Côte-Nord est bien au fait du problème et multiplie les efforts de recrutement depuis plusieurs mois.