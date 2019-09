Une fondation voit le jour pour soutenir les citoyens dans leur combat pour une sécurité ferroviaire

Le but de la Fondation sécurité ferroviaire Lac-Mégantic est d'amasser de l'argent pour soutenir les actions citoyennes en lien avec la sécurité des chemins de fer, et ce, pour l'ensemble du Québec.

On est rendus à l'étape où ce sont les citoyens qui doivent prendre en main la sécurité ferroviaire de concert avec les élus des municipalités de l'Estrie. On constate que Transports Canada manque beaucoup de rigueur dans ses inspections, des inspections qui sont aléatoires. On ne vérifie pas tous les endroits jugés dangereux. On met sur pied une fondation pour soutenir stratégiquement et financièrement tous les groupes citoyens qui vont vouloir se serrer les coudes et s'assurer que la sécurité ferroviaire devienne un enjeu pour l'Estrie , explique le porte-parole de la Fondation, Robert Bellefleur.

Les sommes d'argent seront amassées avec des campagnes de sociofinancement. Les dons qui seront faits cette année serviront à payer les démarches « actuelles des groupes de citoyens de l’Estrie auprès du ministre des Transports Marc Garneau, de Transports Canada et de la compagnie Central Maine and Quebec Railway », entre autres.

La Fondation sera lancée officiellement lors d'une conférence de presse qui aura lieu ce mercredi au Musi-Café. Son lancement coïncide avec la Semaine de la sécurité ferroviaire du Canada.