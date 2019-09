Rick Chiarelli en vacances à Prague après avoir été transporté à l'hôpital

Deux jours après que le conseiller d'Ottawa Rick Chiarelli ait été transporté d'urgence à l'hôpital pour une maladie non spécifiée, il était en vacances avec sa famille à Prague, comme le montre une vidéo diffusée sur YouTube.

Le conseil municipal est prêt à examiner la demande de M. Chiarelli pour un congé d'une durée indéterminée, et au moins jusqu'au 9 octobre 2019 inclusivement, en raison de problèmes médicaux, selon une résolution que le conseil devrait voter mercredi matin.

M. Chiarelli a envoyé une note mardi disant qu'il allait demander un congé et qu'il avait été trop malade pour officialiser sa demande jusqu'à maintenant .

À la suite d'un examen chez mon médecin le 14 août 2019, j'ai été transportée d'urgence à l'hôpital , peut-on lire sur la note. J'ai essayé de suivre les instructions de mon médecin depuis lors, éliminant presque complètement l'activité professionnelle et le stress et me rendant aux rendez-vous de suivi.

Deux jours plus tard, dans des vidéos familiales affichées publiquement sur YouTube, M. Chiarelli est à Prague le 16 août, comme le montre un reçu de restaurant daté du même jour.

Rick Chiarelli se trouve devant l'hôtel Europa à Prague le 19 août. Photo : YouTube

Une vidéo montre également le conseiller Chiarelli devant l'hôtel Europa le 19 août et devant la plus ancienne pierre tombale du vieux cimetière juif le 21 août.

Le conseiller Chiarelli affirme que les médecins lui ont conseillé de s'éloigner

L'entourage de M. Chiarelli a répondu aux questions concernant son voyage tard mardi. Dans une déclaration lue au téléphone à CBC/Radio-Canada par l'un des membres du personnel du conseiller municipal, il a été spécifié que les médecins de M. Chiarelli lui avaient suggéré de partir en voyage en République tchèque plutôt que de rester seul chez lui. Le conseiller indique également qu'il pourrait quitter Ottawa d'ici peu pour des raisons de santé.

Pendant longtemps, trois médecins m'ont dit qu'il serait plus bénéfique de quitter la ville d'Ottawa et de rendre visite à la famille en République tchèque que de rester seul au lit à la maison , selon le communiqué.

Les médecins m'ont conseillé de m'éloigner du stress, et deux des trois médecins ont convenu qu'il valait mieux aller avec ma famille que de gérer tout le stress seul , peut-on lire.

Ce voyage était prévu depuis des années, et pendant mon absence, j'ai dû suivre un régime strict de repos, de sommeil et de médicaments. En fait, le docteur m'a dit de quitter la ville pour les trois ou quatre prochaines semaines. Rick Chiarelli, conseiller municipal du quartier Collège

M. Chiarelli est visé par au moins une plainte officielle au commissaire à l'intégrité de la Ville d'Ottawa, selon ce qu'a rapporté CBC/Radio-Canada le 12 septembre. La plaignante accuse le conseiller d'avoir fait des commentaires déplacés lors d'une entrevue, notamment en lui demandant si elle accepterait de se rendre à certains événements liés au travail sans porter de soutien-gorge.

Avec les informations de Joanne Chianello