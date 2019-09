L' Association des libertés civiles de la C.-B. appuie le droit de vote des résidents permanents

La BCCLAAssociation des libertés civiles de la Colombie-Britannique leur demande d’adopter une motion autorisant les personnes ayant le statut de résident permanent à voter aux élections municipales dans la province.

Nos élus auront bientôt une chance extraordinaire de soutenir l'émancipation de plus de résidents. Meghan McDermott, directrice des politiques par intérim, BCCLA

Qu'est-ce qu'un résident permanent? Un résident permanent est une personne qui a obtenu le statut de résident permanent [ le droit de s'établir de façon permanente sur le territoire canadien] en immigrant au Canada , mais qui n’est pas encore citoyen canadien. Les résidents permanents sont citoyens d’autres pays. Source : Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada

La BCCLAAssociation des libertés civiles de la Colombie-Britannique soutient la campagne de Lost Votes YVR (les votes perdus de Vancouver), selon laquelle les voix de ces payeurs d'impôt tenus de respecter toutes les lois canadiennes à l’échelle fédérale, provinciale et municipale, devraient être entendues.

Système électoral local inclusif

La BCCLAAssociation des libertés civiles de la Colombie-Britannique ajoute à son raisonnement que le vote des résidents permanents favorisera un engagement civique plus profond de la communauté qui plus est dans un contexte de la baisse du taux de participation et de l'accès restreint à la citoyenneté.

La responsable de la campagne #LostVotes, Ela Esra estime que ce changement est essentiel pour créer un système électoral local inclusif.

« Il existe actuellement dans le monde de nombreux modèles permettant aux non-citoyens de participer aux élections des gouvernements locaux », explique-t-elle.