Enlevante première pour Blizzard à Québec

De l’originalité, de la poésie, des balles de neige et de l’humour : le premier spectacle de cirque présenté au Diamant rend hommage aux hivers québécois. Comment nous impressionner à travers cette thématique? FLIP Fabrique, une compagnie d’ici, y parvient avec une production aussi amusante et douce que la première neige de l’hiver.

Les premières notes de Blizzard installent l’ambiance. La musique très évocatrice de Ben Nesrallah enveloppe un premier duo qui nous offre un lent numéro de main à main. La lenteur de leur exécution apparaît comme un défi.

Le décor épuré évoque bien le froid. Et voilà le numéro de sangles aériennes qui commence : beau à couper le souffle!

Plusieurs scènes marquent l’imaginaire : on retiendra le numéro de balles rebonds rythmé par l’écho, hallucinant. Et cette belle scène d’acrobaties sur le matelas gonflable où tout le monde joue parce l’école est fermée pour cause de tempête. Le numéro de cerceaux avec son ambiance tropicale ne laisse pas sa place non plus… plaisir assuré.

Mention spéciale au directeur général de la compagnie, Bruno Gagnon, qui fait partie de la distribution. Il livre comme acrobate une solide performance.

L’administrateur et artiste constate que le Diamant est une bonne salle pour accueillir des productions de cirque:

C'est vraiment mieux que le général, c'est certain, il y a des points d'ancrage des deux côtés (...) Les grandes salles font qu'on peut mieux s'exprimer, courir plus vite, sauter plus haut, lancer plus loin , souligne M. Gagnon, cofondateur de la compagnie.

Rencontre avec Flip Fabrique avant la première nord-américaine de Blizzard

Le spectacle Blizzard sera présenté à Québec jusqu’à samedi avant le début d’une tournée canadienne et américaine qui se poursuivra jusqu’en mai 2020.