La pêche blanche se prépare à La Baie

Quelques centaines de personnes y ont assisté pour connaître notamment les nouveautés.

Les responsables des sites de l’Anse-à-Benjamin et de Grande-Baie ont annoncé d’emblée que la tarification resterait identique. On a décidé qu’on allait maintenir les mêmes taux que l’an passé. On était confiant d’atteindre les objectifs financiers avec ces montants-là , explique le directeur général de Contact Nature, Marc-André Galbrand.

Il ajoute que le nombre de stationnements augmentera considérablement en fonction de l’épaisseur de la glace. Des ingénieurs de la Ville de Saguenay ont évalué la capacité de portance et ont conçu une grille aux gestionnaires.

On va augmenter le nombre de stationnements entre autres à travers un aménagement plus optimisé, mais aussi à travers des stationnements modulés, donc ça veut dire que plus la glace va épaissir et plus il va y avoir de stationnements possibles sur le village , poursuit Marc-André Galbrand.

Contact Nature a également expliqué au cours de la réunion qu'il fera quelques légères modifications dans certaines rues pour assurer une meilleure qualité de pêche.