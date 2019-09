Jeudi dernier, le conseil municipal de la municipalité rurale de la Broquerie était en alerte rouge le temps d’une soirée pour tester la mise en place de ses mesures d’urgence. Pour les membres du conseil et les bénévoles qui ont participé à l’exercice, c’est le résultat d’un entraînement commencé il y a deux ans.

En 2016, la province du Manitoba a édicté son règlement sur les plans et les préparatifs d’urgence des autorités locales dans le cadre de sa Loi sur les mesures d’urgence. Ce règlement impose aux communautés la mise en place d’un plan d’action ainsi que la création et la formation d’une équipe de bénévoles pour faire face à une situation d’urgence.

Jeudi dernier, la situation d’urgence à laquelle le conseil municipal de la municipalité rurale de la Broquerie a dû faire face était une fuite de gaz toxique menaçant la vie des habitants du village de Marchand.

À 17 heures précises, l'opération « chaos à Marchand » a débuté.

Le coordinateur des mesures d’urgence de la municipalité rurale de la Broquerie, Louis Tétrault, le conseil municipal ainsi que l’équipe de bénévoles qui a suivi une formation spécifique ont reçu un scénario catastrophe : une grande quantité de gaz d’ammoniac hydraté s’est répandue à la suite d’un accident survenu à Marchand. La municipalité rurale de la Broquerie a alors eu jusqu’à 20 h 30 pour reprendre en main la situation et proposer une solution.

Dix minutes pour se préparer

Pendant que dans une salle du centre HyLife, l’aréna de la Broquerie, l’équipe de Louis Tétrault jonglait entre les appels téléphoniques incessants et les cartes de la région, dans le lobby de l’aréna, des consultants en mesure d’urgence plongeait la communauté dans le chaos en créant des situations d’urgence au fur et à mesure de la soirée.

Très vite pour le conseil municipal de la municipalité rurale de la Broquerie, il ne s’agit plus simplement de faire face à une fuite de gaz, mais de protéger les citoyens qui sont désormais en danger tandis que les équipes de pompiers font route vers le site de la catastrophe.

On nous a donné dix minutes pour nous préparer à l’appel du commandant des pompiers qui a appelé notre équipe pour faire état de la situation et expliquer leurs besoins , explique Louis Tétrault, le coordinateur des mesures d’urgence de la municipalité rurale de la Broquerie. C’est le branle-bas de combat pour son équipe qui doit plancher immédiatement sur un plan d’évacuation du village de Marchand tout en répondant aux appels incessants sur le standard téléphonique.

Des représentants des pompiers, de la GRC ainsi que des consultants spécialisés dans les mesures d'urgence ont confronté l'équipe de bénévoles de la Broquerie à de nombreuses situations qu'ils ont dû résoudre. Photo : Radio-Canada / Pierre Verrière

Je vous dirais qu’une soixantaine de situations nous sont tombés dessus en l’espace de trois heures et la tâche de notre équipe de bénévoles était de communiquer les besoins auprès du conseil municipal et lui permettre de prendre des décisions comme adopter un état d’urgence local , souligne Louis Tétrault. C’était une soirée d’apprentissage vraiment utile pour nos bénévoles.

L’équipe est sur pied depuis deux ans, mais c’est vraiment depuis huit mois que les bénévoles s’entraînent pour cet événement spécifique.

Debout dans la pièce, Shelley Napier n’a pas perdu une miette du déroulement des opérations. Et pour cause, c’est elle qui a conçu de A à Z le plan d’urgence de la municipalité rurale de la Broquerie et qui forme les bénévoles depuis 2017.

Le conseiller municipal de la Broquerie, Yvan Normandeau, en plein exercice de communication face aux médias avec Shelley Napier, qui a aidé à la création du programme de mesures d'urgence de la communauté et qui a formé les bénévoles Photo : Radio-Canada / Pierre Verrière

Je les ai vus travailler ensemble et mettre en place un plan d’urgence, le conseil a pris de très bonnes décisions basées sur les informations qu’ils recevaient, l’information était fluide. J’ai vu beaucoup de confiance dans les membres de l’équipe que je ne voyais pas il y a deux ans , observe Shelley Napier, qui dirige Napier Emergency Consulting, une firme de consultation en mesure d’urgence.

Ce conseil municipal a pris ce problème très à coeur et est désormais un exemple pour les communautés alentour.

Après 32 ans passés au sein de l'Organisation des mesures d'urgence du Manitoba, cette spécialiste a déjà eu l’occasion de former de nombreuses communautés au Manitoba ainsi qu’à travers le monde à la mise en place de mesures d’urgence.

Une assurance pour la municipalité

Selon Louis Tetrault, depuis la création de la Broquerie, il n’y aura eu que deux événements qui ont nécessité la mise en place de mesures d’urgence.

Les données démontrent que dans une communauté prête à répondre à un désastre, chaque dollar investi à la préparation et la prévention sauve 200 % en coût lorsque le désastre arrive lorsque la communauté est prête , indique M. Tétrault. C’est un investissement et une assurance pour la municipalité.

L’année prochaine, le conseil municipal de la municipalité rurale de la Broquerie pourrait bien avoir à réitérer l’expérience avec un exercice qui serait cette fois grandeur nature.