Blackface : Justin Trudeau et Jagmeet Singh ont eu un entretien téléphonique

Le chef du Parti libéral du Canada a appelé son adversaire du Nouveau Parti démocratique pour s’expliquer au sujet de la controverse suscitée par la publication, la semaine dernière, de photos montrant Justin Trudeau le visage et les mains maquillés en noir .

La conversation, qui n’a duré que quelques minutes, a eu lieu pendant que Jagmeet Singh était en déplacement dans son autocar de campagne.

Le NPD a indiqué qu’il s’agissait d’une conversation privée et qu’aucun autre détail ne serait divulgué sur son contenu. Les journalistes qui couvrent la campagne néo-démocrate ont été informés après coup que l’entretien avait eu lieu.

Jagmeet Singh avait déjà indiqué qu’il voulait que ses échanges avec Justin Trudeau restent privés. Il avait affirmé qu’il ne voulait pas « être instrumentalisé pour exonérer M. Trudeau » ou participer à « un exercice de relations publiques ».

L'équipe libérale a aussi confirmé que la conversation avait eu lieu, sans en préciser la teneur.

Les deux caravanes électorales se trouvaient dans le Grand Vancouver mardi : Jagmeet Singh se rendait à Burnaby en soirée, tandis que Justin Trudeau avait un événement prévu à Surrey.

L'entretien téléphonique entre Jagmeet Singh et Justin Trudeau a duré quelques minutes. Photo : Radio-Canada / Jérôme Labbé

Le blackface est une pratique raciste datant de la ségrégation, lorsque des comédiens blancs se maquillaient en noir pour se moquer des Afro-Américains.

La première photo publiée par le magazine Time, mercredi dernier, montrait M. Trudeau maquillé et portant une tunique et un turban inspirés du film Aladdin, lors d'une fête costumée en 2001. Une autre photo, celle-là prise lors d'un spectacle à l'école secondaire, et une vidéo, où M. Trudeau arborait encore un maquillage noir, ont aussi été publiées par la suite.

Jagmeet Singh, premier chef de parti fédéral issu d'une minorité visible, a exprimé son indignation face à ces images et s'est surtout dit touché par les réactions qu'elles avaient pu susciter chez des personnes ayant vécu, comme lui, racisme et discrimination.

Les images ont suscité un vaste éventail de réactions au Canada, certains y voyant une erreur de jeunesse, d'autres un affront à certaines communautés culturelles. D'autres encore, comme l'écrivain Dany Laferrière, ont estimé qu'il ne s'agissait pas vraiment d'un blackface au sens historique du terme.