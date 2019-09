Transport adapté : des navettes temporaires qui ne font pas l’unanimité

Pour moi, la solution de la STS n’est pas applicable , lance d’emblée la directrice générale de l'Association pour le développement de la personne handicapée intellectuelle du Saguenay, Sylvie Jean.

Selon elle, la navette de la STSSociété de transport du Saguenay ne permettrait qu'à une trentaine de personnes de se déplacer et ces dernières devraient d'abord se rendre à un lieu de rassemblement pour monter à bord. De plus, les autobus ne pourraient pas accueillir les personnes en fauteuil roulant et le transport nécessiterait un grand nombre d'accompagnateurs bénévoles.

Photo : Radio-Canada

Bien que Sylvie Jean reconnaisse l’effort de la STSSociété de transport du Saguenay dans ce dossier, elle estime qu'il faut aller plus loin.

Il faut obligatoirement que le ministère des Transports et de la Santé s’assoient à la même table pour qu’ils puissent identifier la clientèle qu’ils partagent et offrir les services en conséquence. Sylvie Jean, directrice générale Association pour le développement de la personne handicapée intellectuelle du Saguenay

Une situation temporaire

La STSSociété de transport du Saguenay admet qu'il s'agit d'une solution temporaire pour faire face à la pénurie de chauffeurs qui a mené à la réduction des services de transport adapté les vendredis soirs et les week-ends.

Il faut impliquer les autres partenaires comme les centre de réadaptation et le CIUSSS pour en arriver à des solutions sur le long terme , affirme le directeur général de la STSSociété de transport du Saguenay , Jean-Luc Roberge.

Des parents déplorent également le silence des politiciens dans ce dossier. Selon eux, il est évident que le problème dépasse largement les capacités de la société de transport en commun.

