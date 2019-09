Premier débat électoral en Estrie

Les cinq principaux candidats dans la circonscription de Sherbrooke ont abordé trois thèmes pendant une heure et demie : l’environnement, les finances publiques et les affaires étrangères.

Élisabeth Brière du Parti libéral, Dany Sévigny du Parti conservateur, Pierre-Luc Dusseault du Nouveau Parti démocratique, Claude Forgues du Bloc québécois et Mathieu Morin du Parti vert ont tous eu quelques minutes pour exposer leurs positions sur les différents sujets.

Ils avaient bien préparé leurs dossiers, ça donne une bonne image aux futurs électeurs qui étaient présents dans la salle et ça fait en sorte qu’on est peut-être moins dans le chamaillage [...] On était plus sur un débat de fond, ce qui est finalement le plus important pour la population et pour les jeunes qui viennent nous voir , a expliqué l’animateur et organisateur du débat, le professeur de sciences politiques Antonin-Xavier Fournier.

Plusieurs étudiants qui ont assisté au débat voteront pour la première fois aux élections d’octobre. Ça m’a aidé à faire mon choix parce que je rentrais ici très indécise , a révélé une spectatrice.