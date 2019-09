Dispute politique au sujet de la dette de Matimekush-Lac John

Tant Réal McKenzie (chef de 2007 à 2016, réélu le 4 juillet dernier) que Tshani Ambroise (chef de 2016 jusqu’aux récentes élections de 2019) estiment la dette nette cumulée à ce jour par le conseil de bande à environ 12 millions de dollars.

Ce montant correspond environ la moitié du budget annuel du conseil.

Les deux anciens chefs se renvoient la balle dans ce dossier.

La semaine dernière, Réal McKenzie accusait son prédécesseur, Tshani Ambroise, d'être à l'origine du problème.

Réal McKenzie Photo : Radio-Canada

Tshani Ambroise défend, quant à lui, le bilan de son mandat, de 2016 à 2019.

Il rétorque que cette dette est plutôt imputable aux trois mandats réalisés avant lui par Réal McKenzie.

Tshani Ambroise Photo : Radio-Canada / Facebook/Aniesh Kahentenhawii

Selon les états financiers, en 2016, quand M. McKenzie a cédé la place à M. Ambroise, la dette nette s'élevait déjà à 10 millions de dollars.

En 2017, le gouvernement fédéral a imposé qu’un cabinet d’experts-comptables devienne co-gestionnaire du conseil de bande pour assurer une saine gestion financière de la communauté.

Il s’agit de l’étape précédant la tutelle financière complète pour les communautés dont les finances doivent être redressées.

La dette s'est alors stabilisée à 7 millions de dollars jusqu'en mars 2018.

Les états financiers audités pour l’exercice financier 2018-2019 ne sont pas encore disponibles.

Aujourd'hui, la dette atteindrait toutefois 12 millions de dollars, une hausse qui s'expliquerait notamment, selon M. Ambroise, par le coût élevé de la vie.

En finissant le mandat, on était rendu à 12 millions, approximatif encore. On n’avait pas fini de faire le ménage sur le système comptable. C'était l'une des choses les plus importantes à faire qui aurait dû être faite depuis des années quand M. McKenzie était au pouvoir. C'est sûr qu'il y a eu du laisser-aller aussi , explique le chef sortant, défait aux dernières élections.

Situation politique trouble

Le conseil de bande de Matimekush-Lac John est présentement dissous puisque l'élection de Réal McKenzie et des conseillers, le 4 juillet, a été invalidée.

Le conseil déchu a cependant déposé une requête pour contester cette décision du comité d'appel devant une cour fédérale.

Pour le moment, c'est l'administration du conseil de bande qui est responsable de la gestion des affaires courantes.

Avec les informations de Nicolas Lachapelle.