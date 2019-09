La présidente de la Commission canadienne des droits de la personne en Abitibi-Témiscamingue

Depuis son entrée en poste en 2017, Marie-Claude Landry s'est engagée à rencontrer les gens susceptibles de vivre de la discrimination.

Je me suis donné comme mission quand je suis arrivée à la tête de la commission de m'assurer que la Commission canadienne [des droits de la personne] était partout au Canada, d'un océan à l'autre , rappelle-t-elle, précisant qu'il s'agit de l'un des objectifs de sa tournée de la région.

Rencontrer les gens pour apprendre, comprendre les différents enjeux émergents en matière de droits de la personne au Canada. [...] La situation des peuples autochtones au Canada est certainement une des priorités pour la Commission canadienne des droits de la personne , assure l'avocate, faisant valoir du même souffle que certains indicateurs, notamment le fait qu'une personne sur quatre incarcérée au pays soit autochtone ou encore que la moitié des enfants en famille d'accueil soient autochtones.

Un contexte favorable

Après les commissions fédérales Vérité et réconciliation et sur les femmes autochtones disparues ou assassinées, elle est d'ailleurs d'avis que le contexte est favorable à ce que les choses changent.

Pour moi, on a jeté la base d'une nouvelle ère, ici au Canada sur la façon dont on devra [s’attaquer aux] enjeux pour les peuples autochtones, indique Me Landry. Alors oui, on est dans une période qui est favorable et il faut poursuivre, il y a encore beaucoup de travail à faire. On a encore beaucoup à apprendre de ce qui s'est passé, de l'histoire des peuples autochtones.

Comme cheffe de la Commission canadienne des droits de la personne [je veux] m'assurer que ces rapports-là ne restent pas sur une tablette, mais qu'on contribue à donner voix et à avancer. Me Marie-Claude Landry, présidente de la CCDP

Le conseiller Maurice Kistabish est satisfait de sa rencontre. Il note d'ailleurs lui aussi que les choses se sont améliorées au cours des dernières années, mais que certains préjugés défavorables à l'endroit des autochtones persistent.

Marie-Claude Landry (à droite) s'est entretenue avec Édith Cloutier du Centre d'amitié autochtone de Val-d'Or. Photo : Twitter, Marie-Claude Landry

Les droits des peuples autochtones, l'affaire de tous

Nos membres vivent des situations face à la discrimination, face au racisme, moins qu'il y a une dizaine ou vingtaine d'années, mais je proposerais à la commission de faire une séance d'information avec les membres et la population. Eux aussi doivent être bien informés de leurs droits , plaide-t-il, citant notamment l'égalité des chances à l'emploi.

Il propose notamment à la CCDPCommission canadienne des droits de la personne de tenir des séances d'information à ce sujet pour les membres des communautés, mais aussi pour la population en général. Me Marie-Claude Landry est d'ailleurs d'avis que l'avancement des droits des premières nations concerne l'ensemble des Canadiens.

Tout le monde doit mettre la main à la pâte, chacun des citoyens canadiens. La problématique des peuples autochtones, ce n'est pas une problématique autochtone, c'est une problématique canadienne et chacun de nous doit en être conscient , conclut-elle.

À l'occasion de cette tournée qui se poursuit jusqu'au vendredi 27 septembre, la présidente de la CCDPCommission canadienne des droits de la personne rencontre aussi le Centre d'amitié autochtone de Val-d'Or, les communautés de Lac-Simon, Timiskaming First Nation et de Winneway.

Elle doit aussi s'entretenir avec des représentants des communautés LGBTQ ainsi qu'avec la Ressource pour personnes handicapées Abitibi-Témiscamingue/Nord-du-Québec.