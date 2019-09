Grand parc de l’Ouest : des promoteurs poursuivent Montréal pour 175 millions

Les promoteurs du projet Cap Nature, dans Pierrefonds-Ouest, poursuivent la Ville de Montréal pour plus de 175 millions de dollars, pour ce qu'ils qualifient d'expropriation déguisée.

La demande introductive d'instance consultée par Radio-Canada a été déposée vendredi dernier au palais de justice de Montréal.

La poursuite vise la Ville, la mairesse Valérie Plante, l'arrondissement Pierrefonds-Roxboro et le parti Projet Montréal.

L'administration Plante a l'intention de créer un grand parc urbain dans l’ouest de l’île de Montréal, qui comprend les terrains du projet immobilier Cap Nature.

Les promoteurs du projet Cap Nature affirment que la Ville anéantit ainsi tous leurs efforts et investissements des 14 dernières années. La mairesse Plante et la Ville agissent de façon illicite, arbitraire, impulsive, abusive et de manière préjudiciable , peut-on lire dans le document judiciaire.

Les promoteurs reprochent à la mairesse d'avoir répandu de l'information clairement fausse et alarmiste en affirmant que leurs terrains sont en zone inondable.