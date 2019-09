Un cadeau pour faire un don?

L’enveloppe de la Société de recherche sur le cancer contient des gants, des crayons et un bloc-note. Par cet envoi, la Société sollicite des dons.

À première vue, le professeur en marketing Damien Hallegatte a affirmé que certaines techniques utilisées sont assez répandues pour ce genre d’envoi de masse.

Il a d’abord jeté un oeil sur le petit papier jaune collé sur l’enveloppe.

Un petit papier jaune avec un message personnalisé est posé sur l'enveloppe de la Société de recherche sur le cancer Photo : Radio-Canada / Claude Bouchard

C’est très classique, écrit à la main avec le nom de la personne, généralement une femme [...] On voit que les entreprises qui sont dans la charité, qui ne font pas de profit, ils ont des techniques tout aussi élaborées que celles qui sont dans le commercial , dénote Damien Hallegatte.

Il a ensuite sorti les gants du paquet et les a essayés.

Ça, on les garde assez longtemps, ça fait qu’à chaque fois on se souvient qu’on a reçu ça et c’est peut-être un rappel si on n’a pas donné ou si on a donné , analyse-t-il.

Il a toutefois certaines réserves quant au choix des items dans l'enveloppe.

C’est entre l'original et le bizarre. Damien Hallegatte, professeur en marketing au département des sciences économiques et administratives de l'UQAC

L'enveloppe contient deux crayons, un bloc-note et une paire de gants. Photo : Radio-Canada / Claude Bouchard

Le cadeau est un peu gros et, à la rigueur, on peut se poser la question pourquoi un cadeau quand on est en 2019. Moi, je vois du gaspillage. C’est un petit peu douteux, surtout venant d’une entreprise qui est à but non lucratif. Damien Hallegatte, professeur en marketing au département des sciences économiques et administratives de l'UQAC

Des appels à la Société canadienne du cancer

Les employés de la Société canadienne du cancer à Saguenay ont reçu quelques appels à propos de cette campagne de financement.

Certaines personnes ont questionné la fondation, croyant que la Société canadienne du cancer chapeautait l’ensemble des fondations qui recueillent des dons pour la cause, ce qui n’est pas le cas.

Au Québec, plus de 75 organismes amassent des fonds pour soutenir les personnes atteintes de cancer. Au Canada, on en compte près de 300.

On leur explique bien que ce n’est pas nous, qu’il faut faire la distinction, qu’on n’est pas le bon organisme. On va les rediriger vers l’organisme en question , mentionne le porte-parole de la Société canadienne du cancer, André Beaulieu.

Ça marche

Questionnée sur cette façon de faire, la Société de recherche sur le cancer affirme tout simplement qu’elle fonctionne.

Ces campagnes-là font toute la différence pour nous, pour collecter des fonds pour le bénéfice des patients qui souffrent du cancer d’un océan à l’autre. Paul Gauthier, directeur finances et administration de la Société de recherche sur le cancer

Le directeur finances et administration de la Société de recherche sur le cancer Photo : Radio-Canada

Les enveloppes coûtent 2,50 $ à produire, en incluant les frais postaux.

Depuis la semaine dernière, la campagne a permis de recueillir plus de 40 000 dons.

Selon la Société de recherche sur le cancer, l’envoi d’un cadeau est beaucoup plus efficace qu’une simple sollicitation.

Les chiffres

En 2017-2018, l’organisme a déclaré des revenus de 31 millions de dollars et des dépenses de 11 millions de dollars.

Les états financiers révèlent par ailleurs que la Société a utilisé plus de 8 millions de dollars pour ses campagnes annuelles. Ces collectes de fonds ont rapporté 15 millions de dollars.

Devant ces chiffres, le directeur des finances précise qu’il faut voir l’effet à long terme des campagnes.

Selon Paul Gauthier, elles amènent aussi leurs lots de dons planifiés ou de legs testamentaires qui sont comptabilisés dans la colonne des revenus. C’était 4 millions pour les dernières données financières disponibles.

La Société de recherche pour le cancer a pu offrir 16,5 millions de dollars en subventions et en bourses de recherche en 2017-2018.