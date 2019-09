La détermination de Sidney Crosby, au-delà du talent

Sidney Crosby est l’un des meilleurs joueurs de hockey au monde. Dès son adolescence, le jeune homme faisait preuve d’une rigueur incontestée pour atteindre ses buts, selon la famille qui l’a hébergé lors de son passage à Rimouski entre 2003 et 2005.

Christian Bouchard a hébergé Sidney Crosby alors qu’il jouait pour l’Océanic de Rimouski. C’est un concours de circonstances qui a mené le hockeyeur sous le toit de M. Bouchard, qui devait seulement l’aider avec ses cours par correspondance au départ.

L’équipe m’a demandé : “Pourrais-tu le prendre? La mère est contente du lien qui a été créé”. Je n’avais pas vraiment pensé à ça, donc oui, j’ai été chanceux! Christian Bouchard

Christian Bouchard conserve fièrement des photos de Sidney Crosby. Photo : Radio-Canada / Jean-Luc Blanchet

Ce que Christian Bouchard retient du jeune Sidney Crosby de l'époque, c’est la volonté qui l’habitait.

Son désir de réussir et de tout mettre en place pour que ça fonctionne, le sérieux dans tout. Je pense que ça peut inspirer plusieurs personnes. Christian Bouchard

Ça m’a inspiré moi aussi dans des aspects de ma vie. Déjà, voir qu’à 16 ans, on allait à l’épicerie et il regardait les ingrédients. S’il y avait trop de sucre, on ne l’achetait pas , se rappelle-t-il.

Un talent inné et l’horreur de la défaite

Christian Bouchard se souvient d'un Sidney Crosby qui réussissait tout ce qu’il entreprenait, tant à l’école que dans les sports autres que le hockey.

Il réussissait dans pas mal tout. On allait faire d’autres sports. On jouait au baseball, il était bon. Tennis, il était bon. Christian Bouchard

Sidney Crosby, alors qu'il était en famille d'accueil à Rimouski. Photo : Radio-Canada / Jean-Luc Blanchet

Le Rimouskois soutient par contre que Sidney Crosby travaillait fort pour gagner, et que perdre n’était jamais une option.

Il était très mauvais perdant! Tout devait avoir un but ou un objectif. Une place à la table, fallait que ça se gagne. Roche-papier-ciseaux! Christian Bouchard

Il fallait toujours qu’il y ait un gagnant dans quelque chose : souvent lui! Il ne fallait pas qu’il perde. S’il perdait le roche-papier-ciseaux, c’était : “On va faire un deux de trois!” , lance-t-il en riant.

Des rituels d’avant-match

Ce qui a aussi marqué Christian Bouchard du passage du jeune Crosby à la maison, ce sont toutes les habitudes qu’il avait en lien avec son sport.

C’est incroyable! Superstitieux à fond : son équipement, ce qu’il mangeait, comment il s’habillait. Christian Bouchard

Il avait une routine de départ de la maison. Comment je lui disais salut; le petit bagel qu'il prenait toujours pour apporter, il fallait que je le place à telle place sur le coin et il le prenait là , raconte-t-il.

Des photos de Sidney Crosby provenant de sa famille d'accueil à Rimouski. Photo : Radio-Canada / Jean-Luc Blanchet

La superstition du hockeyeur se traduisait jusque dans les plats qu’il mangeait.

Le vendredi, il y avait un match. Donc, si le souper du jeudi soir c’était une lasagne ou un pâté chinois, [et qu’]il perdait le lendemain, on ne pouvait plus refaire ce souper-là pour une autre fois [avant un] match, parce qu’il avait perdu là-dessus. Christian Bouchard

Le Rimouskois se souvient d’ailleurs qu’il était lui-même impliqué dans tout ce processus.

Même moi, si j’allais manger dans un restaurant la veille d’un match ou la journée d’un match, et s’il gagnait, la fois d’après il disait : “Tu es allé manger où avant le match? Peux-tu y retourner la semaine prochaine?” , raconte-t-il.

Sidney Crosby prend la pose avec l'un des enfants de sa famille d'accueil à Rimouski. Photo : Radio-Canada / Jean-Luc Blanchet

Christian Bouchard hébergeait Sidney Crosby et agissait comme tuteur dans son parcours scolaire. Ce qu’il retient cependant, ce sont toutes les activités et les discussions qu’ils ont eues, seulement entre eux deux.

D'après les informations d'Isabelle Damphousse