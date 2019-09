Accident de travail à La Sarre : mauvaise évaluation du risque, dit la CNESST

M. Therrien, qui était superviseur pour Métal Marquis, avait perdu la vie lors de l'installation d'un pont roulant.

Il ne restait qu'une heure de travail environ avant de compléter l'installation du pont roulant. Une simple manœuvre a toutefois causé la mort de Daniel Therrien.

Deux employés de Métal Marquis venaient de terminer l'installation d'une poutre au-dessus de l'une des portes de garage. Afin qu'elle ne tombe pas durant la mise en place, l'entreprise faisait installer des sangles et des stabilisateurs, conçus par Métal Marquis, dans le but de sécuriser les poutres.

Daniel Therrien a ensuite activé l'ouverture de la porte de garage. Celle-ci toutefois accroché l'un des stabilisateurs, conçus de manière trop large.

Elle est tombée sur le sol avant de basculer sur la tête de Daniel Therrien.

L'inspecteur de la CNESSTCommission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail , Sylvain Ferrante, qui a cosigné le rapport, estime que les travaux n'ont pas fait l'objet d'une évaluation des risques selon une méthode reconnue.

Comme tous les événements, c'est multifactoriel. Si on enlève l'un des facteurs, nous ne serions pas ici aujourd'hui pour en discuter et il n'y aurait pas eu d'accident. Dans tous les cas d'accidents, on peut parler de malchance, mais dans ce cas-ci, des mesures de sécurité avaient été mises en place. Malheureusement, la force de la porte, avec le moteur, a fait en sorte que ce ne fut pas suffisant , résume-t-il.

À lire aussi : Accident de travail mortel à Métal Marquis de La Sarre

Le propriétaire de Métal Marquis, Guillaume Marquis, a eu une pensée pour Daniel Therrien. « On se préparait, on avait un été très occupé et Daniel avait beaucoup de projets. C'était un bon bonhomme et tout le monde l'aimait, comme un gros ours. »

Tout en ayant de bons mots pour son ancien collègue, le président de Métal Marquis, Guillaume Marquis, admet qu'une meilleure procédure aurait pu aider.

Il soutient toutefois qu'à ce moment, tous étaient convaincus que l'installation était sécuritaire.

L'inspecteur de la CNESST, Sylvain Ferrante, a présenté le rapport. Photo : Radio-Canada / Piel Côté

La CNESST blâmera-t-elle Métal Marquis?

Les avocats de la CNESSTCommission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail n'ont pas encore décidé s'ils émettraient un blâme, à la suite de cet accident de travail.

Le but de l'enquête, ce n'est pas de trouver un coupable et d'établir les fautes, mais de comprendre ce qu'il s'est passé, identifier les causes et éviter que des choses semblables surviennent dans le futur , rappelle M. Ferrante.

Au cours des prochaines semaines, l'organisme devrait être fixé à savoir si une amende sera imposée à Métal Marquis.