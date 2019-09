Réduction des GES : Elkem Metal exemptée

La compagnie utilise du charbon métallurgique dans son procédé. L'alternative existante, le biocarbone, est trop dispendieuse et aurait rendu l’entreprise moins compétitive à l’international, selon le vice-président senior d’Elkem Métal, Jean Villeneuve.

C’est sûr qu’on est en compétition avec les États-Unis et si on n’a pas les mêmes règles, c’est plus dur de compétitionner.

Jean Villeneuve, vice-président senior d’Elkem Métal