Les voyageurs et les trappeurs au cœur de la 14e édition des Journées du patrimoine

Les Journées du patrimoine sont quatre journées organisées par la Société historique de la Saskatchewan (SHS). Elles ont pour objectif de promouvoir la culture et l’histoire de la province à travers des spectacles, des jeux et des activités variées.

Les trois premières sont des journées scolaires consacrées aux élèves de la 3e à la 12e année, principalement des écoles fransaskoises et d’immersion française de la province.

Les élèves vont participer à quatre activités où seront présentés différents aspects de cette période historique de la traite des fourrures , a expliqué la coordinatrice des projets de la SHSSociété historique de la Saskatchewan , Patricia Choppinet, en entrevue à l’émission Point du jour.

Le grand public, lui, est invité à prendre part aux différentes activités lors de la dernière journée, samedi.

La Compagnie de La Vérendrye

Pour permettre aux visiteurs de revivre l’époque des voyageurs et des trappeurs, la SHSSociété historique de la Saskatchewan a fait appel à la Compagnie de La Vérendrye.

L’organisme à but non lucratif manitobain se spécialise dans la reconstitution historique de la vie des voyageurs et des soldats qui ont suivi l’explorateur canadien Pierre Gaultier de Varennes, sieur de La Vérendrye.

Six membres de la compagnie seront de passage au parc provincial Fort Carlton.

On va montrer des cartes. On va avoir une démonstration sur comment s'habillaient les voyageurs et les soldats au temps de La Vérendrye. Michel Loiselle, président du conseil d’administration et capitaine, Compagnie de La Vérendrye

Entre 1729 et 1749, La Vérendrye et ses quatre fils, accompagnés d’une cinquantaine de voyageurs et d’une petite compagnie de soldats, ont parcouru à pied et en canot certaines parties de ce qui est maintenant l’Ontario, le Manitoba, la Saskatchewan et le Midwest américain.

Leur objectif était de découvrir, au nom du roi de France, Louis XV, un chemin vers l’océan Pacifique et la Chine par les lacs et les rivières de l’Ouest canadien.