Les universités et le Cégep de Sherbrooke déclarent « l’urgence climatique »

Les établissements ont tous signé une lettre d’urgence climatique . Avec ce geste, ils s'engagent à atteindre la carboneutralité en 2030, ou au plus tard en 2050, d'injecter plus d'argent pour la recherche et d’accroître l’accès à une éducation environnementale.

On va aller plus loin dans toute la recherche qu’on fait ici sur les énergies renouvelables et la gestion de l’électronique pour économiser de l’énergie dans nos ordinateurs. On va faire des partenariats pour être capable de voir comment on peut stocker de l’énergie, comment on peut l’utiliser d’une façon plus rationnelle , a donné en exemple le recteur de l'Université de Sherbrooke, Pierre Cossette.

La déclaration a été signée par des milliers d’établissements d’enseignement à travers le monde. Le tout sera officialisé et diffusé lors de la COP 25 qui se déroulera en décembre prochain à Santiago, au Chili.