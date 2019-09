Le emo n’est pas mort, et Safia Nolin le prouve avec un nouveau microalbum

Dans la nuit de mardi à mercredi, Safia Nolin a lancé un tout nouveau microalbum intitulé xX3m0 $0ng$ 2 $!nG @L0nG 2Xx, ou « Emo Songs to Sing Along to ». Il s'agit d'un deuxième album en une semaine pour l'artiste, qui a lancé Reprises Vol. 2 vendredi dernier.

Sur ce nouvel album, on peut entendre quatre reprises de grands succès des années 2000 de la musique emo, ce genre musical dérivé du punk aux paroles axées sur l’expression émotionnelle, la sensibilité, la colère, de même que parfois la dépression ou l’automutilation.



La graphie du titre de l’album est nichée, a convenu l’artiste, amusée, en entrevue avec la chroniqueuse culturelle Catherine Richer, de l’émission Le 15-18. C’est seulement les gens qui étaient emo entre 2004 et 2006 qui vont comprendre , a-t-elle blagué.

Sur l’album, on peut entendre des versions retravaillées de Misery Business, de Paramore; Helena, de My Chemical Romance; Line & Sinker de Billy Talent; ainsi que Cute Without the E, de Taking Back Sunday, qu’elle chante en duo avec John K. Samson.

Après ses albums reprenant les grands succès québécois Reprises Vol. 1, paru en 2016, et Reprises Vol. 2 (Nouvelle fenêtre) , pourquoi aller cette fois-ci vers des chansons en anglais?

Mon background musical est plus anglophone, explique Safia Nolin. Je pense que je comprends que ce qui m’a formée en tant que musicienne-compositrice-interprète, ce sont ces chansons-là que j’ai écoutées dans mon adolescence, qui étaient des chansons en anglais, et très tristes, dans cette scène emo qui était très intense.

Son microalbum, c’est donc un hommage à cette musique qui a forgé son identité.

Un nouveau souffle emo

Lorsqu’on lui demande si le emo est mort, en 2019, Safia Nolin n’hésite pas une seconde : Non! Pas du tout, en fait.

Elle prend en exemple le Camp rock pour filles et jeunes de genre non conforme, qui se déroule chaque année à l'Université Concordia, à Montréal. En une semaine, les jeunes ont pour mandat de créer et d'enregistrer une chanson. Safia Nolin y a assisté, et elle témoigne : C’était extrêmement emo. Il y avait plein de jeunes qui me faisaient penser à moi au secondaire.

Elle remarque que la scène se transforme, pour être « plus inclusive, plus tournée vers les enjeux de la vie », tandis que dans son temps, être emo, c'était d'être plus centré sur ses propres émotions.

Je pense que les nouveaux emo – ça me fait rire de dire ça! – je pense qu’ils font la même chose, mais qu’ils se posent des questions sur les gens autour d’eux. J’ai vu des moments super touchants où ils s’entraidaient dans leur identité de genre, leur identité sexuelle, leurs problèmes à la maison. Ils se tiennent ensemble pour passer à travers la période la plus difficile de la vie, c’est-à-dire l’adolescence. J’ai trouvé ça super cool, et j’ai foi en le futur emo de ce monde , a-t-elle dit en riant.

Avec les informations de Catherine Richer