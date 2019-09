Gestion des déchets : un Gatinois dépose une plainte à la Commission des droits de la personne

Mes demandes à la Ville de Gatineau de revenir un petit peu en arrière et de créer des accommodements pour les gens avec des besoins spéciaux sont restées lettre morte , rapporte-t-il. La Ville considère certains citoyens comme des citoyens de second ordre, dans le sens où on n’est pas écouté du tout .

M. Beaudry estime qu’il a besoin d'au moins deux bacs pour disposer des culottes d'incontinence de son fils âgé de 29 ans.

La Ville présentement nous taxe sur la base d'un handicap. Pierre Beaudry, parent d'un adulte ayant un handicap

Ce n'est pas glamour d'aller au conseil municipal et de dire : mon fils, ma femme, mon mari, mon beau-père est incontinent à la maison , dit-il.

C'est par principe qu'il a porté plainte contre la Ville et les élus municipaux à la Commission des droits de la personne et de la jeunesse. Pierre Beaudry souligne que cette plainte vise particulièrement le maire Maxime Pedneaud-Jobin et la conseillère et présidente de la Commission sur l'environnement, Maude Marquis-Bissonnette.

La plainte sera analysée et par la suite remise, ou non, au commissaire.

Un deuxième bac pour des cas particuliers?

Les Gatinois peuvent acheter auprès de la Ville des sacs additionnels au coût de 50 cents chacun, sans TPStaxe sur les produits et services ni TVQtaxe de vente du Québec . Pierre Beaudry estime toutefois qu’il s’agit d’une taxe déguisée .

Quand je vois des élus de la Ville de Gatineau me qualifier de pollueur-payeur [...] ça m'humilie , ajoute-t-il.

De son côté, la conseillère du district du Parc-de-la-Montagne–Saint-Raymond, Louise Boudrias, trouve ça désolant qu'un citoyen soit obligé d'aller jusque-là [porter plainte devant la CDPDJ, NDLR]. Je pense qu’on aurait pu trouver des solutions avant de mettre cette réglementation-là en vigueur, ce qu’on n’a pas été capable de faire.

Elle estime que l'administration municipale peut s’ajuster. Si on s'est trompé, qu'on regarde tout ça, qu’on revienne en arrière et qu'on trouve de bonnes solutions pour les gens qui en ont réellement besoin , soutient-elle.

La conseillère Boudrias suggère qu'on vende au prix coûtant un deuxième bac aux résidents qui ont des besoins spéciaux.

Une solution que Pierre Landry approuve. Si la Ville me dit qu’un bac coûte 40 $ et que je suis correct à vie, je n'ai pas de problème avec ça , dit-il.

La Ville de Gatineau a refusé de commenter le sujet, considérant qu'il s'agit d'un dossier judiciarisé . La Commission des droits de la personne et de la Jeunesse de son côté s’abstient de commenter les cas particuliers.

D’après les informations de Martin Robert