Le temps presse pour l'usine Anacolor

La Ville de Québec s’était engagée à acheter le terrain pour 2,1 millions de dollars, mais la présence d’une servitude de Vidéotron complique la transaction. Il en coûterait plus de 200 000 dollars pour la déplacer.

« L’entente qu’Anacolor, plus précisément [le président] M. Nadeau a signée était sans condition. Il l’a signée en toute connaissance de cause », argumente Zeina Constantin, porte-parole du Regroupement pour la qualité de l’air de Cap-Rouge.

Elle rappelle que les résidents du secteur, incommodés depuis plusieurs années par les odeurs de peinture, ont même accepté de laisser tomber leurs démarches devant les tribunaux en échange d’un déménagement et d’un dédommagement de 150 000 $.

« S'il tente de nous utiliser pour faire pression sur la Ville. Il n'arrivera pas à ses fins avec nous. Nous [abandonnons] l'action collective contre l'usine en échange d'une fermeture le 30 septembre. C'est cher payer pour une date », évalue Zeina Constantin.

Zeina Constantin, porte-parole du Regroupement pour la qualité de l’air de Cap-Rouge Photo : Radio-Canada

En juin 2018, Anacolor a également reçu un prêt de neuf millions de dollars du gouvernement du Québec pour mettre fin à ses activités à Cap-Rouge et déménager la production au plus tard le 30 septembre.

Je ne peux pas croire que cette date-là ne sera pas honorée. Il me semble que quand on se fait prêter 9 millions dollars on s'arrange avec les délais. Zeina Constantin, porte-parole du Regroupement pour la qualité de l’air de Cap-Rouge

Nouvelle usine

Le président d’Anacolor, Éric Nadeau, soutient que les discussions se poursuivent avec la Ville de Québec et le câblodistributeur Vidéotron pour trouver une solution au sujet de la servitude.

Selon lui, toutes les parties au dossier veulent s’entendre le plus rapidement possible et clore le dossier une fois pour toutes.

Le nouvelle usine de l'entreprise Anacolor à Saint-Lambert-de-Lauzon Photo : Radio-Canada

Anacolor est d’ailleurs en campagne de recrutement pour sa nouvelle usine de Saint-Lambert-de-Lauzon. La production doit être lancée progressivement au début de la semaine prochaine.