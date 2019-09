Marche pour le climat : la mobilisation s'organise à Québec

Plus de 29 000 étudiants seront en grève. Ils seront appuyés par 26 groupes communautaires et environnementaux des régions de la Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches.

Sans avancer de chiffres, les organisateurs ne seraient pas étonnés que la manifestation surpasse celle du 15 mars quant au nombre de participants.

Plusieurs milliers de jeunes avaient participé à la manifestation pour le climat du 15 mars. Photo : Radio-Canada / Érik Chouinard

La co-porte-parole de La planète s'invite à l'Université Laval, Camille Poirot, y voit la preuve que l’enjeu du climat a faite du chemin ces dernières années.

Elle croit que la manifestation du 27 septembre va renforcer l’esprit de communauté autour des changements climatiques au moment où les belles paroles des gouvernements ne suffisent plus.

On prend la rue pour que les gouvernements agissent, pour que l’environnement devienne un sujet dont tout le monde parle , dit-elle.

Appui syndical

La manifestation réunira étudiants, groupes environnementaux, syndicats et groupes communautaires.

Selon la présidente du Conseil central de Québec-Chaudière-Appalaches, Ann Gingras, il s'agit d'un signal fort lancé aux gouvernements pour que l'environnement soit au cœur des priorités.

Les jeunes amènent une autre façon de voir les choses. Ils nous obligent à réfléchir à des choses que parfois on tenait pour acquises , explique-t-elle.

Le climat est en enjeu qui touche tout le monde, qui va toucher tous les milieux de travail, poursuit l’étudiante Camille Poirot. [...] On a besoin que toutes les tranches d’âge se mobilisent.

Naélie Bouchard-Sylvain, co-coordonnatrice du Regroupement d'éducation populaire en action communautaire des régions de Québec et Chaudière-Appalaches, estime que les décideurs politiques ont un rôle important à assumer.

La majorité des Gaz à effet de serre sont émis par 100 entreprises. Il y a des limites à ce que l’on peut faire individuellement , déplore celle qui croit que les changements passeront par des politiques gouvernementales plus sévères.

D'autres votes à venir

D’ici le grand rassemblement, des votes de grève se tiendront dans différents établissements de la région, ce qui pourrait faire grimper le nombre de grévistes.

Déjà, les cours seront suspendus au Cégep de Lévis-Lauzon, au Cégep Garneau, au Cégep de Sainte-Foy et au Cégep Limoilou.

L'Université Laval, L'École nationale d'administration publique (ÉNAP) et l'Institut national de recherche scientifique (INRS) ont choisi pour leur part de maintenir leurs activités.

Pour ce qui est étudiants qui fréquentent un établissement de la Commission scolaire des Découvreurs, ils profiteront d’une journée pédagogique. Elle était toutefois déjà inscrite au calendrier depuis le début de l’année.

À Québec, la manifestation se déroulera en deux temps. Un premier départ sera donné à 11h45 devant le Musée national des beaux-arts du Québec. Puis, dès 13 heures, un second départ se tiendra devant l'Assemblée nationale.

Avec les informations de Bruno Savard et Alexandre Duval