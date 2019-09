Les injections inutiles de vitamine B12 coûtent des millions à l’Ontario selon une étude

L’étude, publiée dans le journal scientifique JAMA Internal Medicine révèle que près des deux tiers des personnes âgées de la province ont reçu une injection de vitamine B12 sans montrer de signes qu’ils en avaient besoin.

Selon les scientifiques, ces injections inutiles coûteraient 45,6 millions de dollars chaque année au système de santé de la province.

Nous savons qu’il y a beaucoup de pratiques de soins inappropriées au Canada , confie le coauteur de l’étude Dr Williams Silverstein de l’Université de Toronto. Mais nous étions assez surpris de voir ce nombre aussi élevé.

À lire aussi : Spas à intraveineuse : la nouvelle tendance à Toronto

Une autre étude canado-britannique a par ailleurs démontré que les tablettes de vitamine B12 marchent aussi bien que les injections chez la plupart des gens, excluant toutefois les personnes atteintes de certaines pathologies du système digestif.

Les comprimés sont par ailleurs bien moins chers. Selon le Dr Silverstein, 30 $ permettent d’obtenir une année complète de comprimés au supermarché, tandis que les injections peuvent coûter jusqu’à 50 $ par mois.

Pour leur étude, le Dr Silverstein et ses collègues ont utilisé une base de données de l’Institut pour les sciences évaluatives cliniques de Toronto pour étudier les dossiers de 146,850 aînés de la province âgés de 65 ans et plus qui ont reçu une piqûre entre janvier 2011 et octobre 2015. Parmi eux, 64 % avaient déjà des normaux de vitamine B12 normaux, ou n’étaient même pas testés pour cette vitamine au préalable.

Trop ou trop peu de vitamine B12?

Les personnes qui n’ont pas assez de cette vitamine essentielle peuvent avoir des nausées et des vertiges, et ressentir de la fatigue et de la dépression, parmi d’autres symptômes. À long terme, une déficience de vitamine B12 peut s’exprimer par des problèmes cognitifs.

Les végétaliens et les patients atteint de la maladie de Crohn ou la colite, ainsi que les gens avec anémie pernicieuse sont particulièrement vulnérables à cette déficience , rappelle le docteur.

Le Dr Samir Sinha, qui n’a pas participé à l’étude, est un gérontologue à l’hôpital Mont Sinaï de Toronto. Il explique que prendre des suppléments de vitamine B12 pour prévenir d’une déficience est inefficace.

Le gérontologue prévient même que prendre trop de vitamine B12 peut être nocif. Il mentionne une étude publiée dans le journal JAMA ayant trouvé un lien entre la prise importante de vitamines B6 et B12 et les fractures de la hanche chez les femmes âgées.

La vitamine B12 est naturellement présente dans les nourritures animales comme la viande, le poisson, la volaille, les œufs, et les produits laitiers.