Grève à la Sépaq : tensions sur Anticosti en pleine saison de chasse

La grève des employés de la Sépaq cause des tensions au beau milieu du Saint-Laurent. Le maire d'Anticosti s’inquiète de l’impact qu’elle pourrait avoir alors que la saison de la chasse au chevreuil bat son plein sur l'île.

Je suis parti de l’île hier matin, et je peux vous dire que déjà les syndiqués étaient en train d’arrêter les camions de la Sépaq sur la voie publique et d’empêcher les chasseurs de quitter l'île , explique le maire, John Pineault.

Des syndiqués ont bloqué l’accès à l’aéroport, retardant les vols de départs et d'arrivées de plusieurs dizaines de chasseurs.

C’est sûr que notre action d’hier, c’était pour ralentir les activités de la Sépaq , reconnait Patrick Audi, vice-président du syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec.

Craintes pour la sécurité

John Pineault dit d’abord s’inquiéter pour la sécurité des chasseurs et des grévistes et craindre de possibles confrontations.

John Pineault, maire de la municipalité de l'île d'Anticosti Photo : Radio-Canada / Lydianne Ouimet

Moi, comme maire, ce qui me concerne, c’est qu’il y a des grévistes d’un bord et de l’autre des chasseurs, évidemment armés, qui ont peut-être pris un petit coup pendant leur séjour. Il y a beaucoup de frustration et c’est jamais un bon mélange , explique le maire.

M. Pineault explique que les forces policières lui ont dit être vigilant par rapport à la situation.

De leur côté, les syndiqués se veulent rassurants.

Ici, ça s’est très bien passé , dit Patrick Audi.

Je crois que la Sûreté du Québec était très satisfaite de la manière dont on s’est comportés hier à l’aéroport , ajoute-t-il.

Il précise qu’aucun chasseur n’aurait perdu sa viande de chasse.

Selon M. Audi, une majorité des chasseurs se montrent même solidaires de la cause des employés de la Sépaq.

Ils comprennent notre situation, beaucoup d’entre eux reviennent ici, connaissent nos conditions de travail , explique-t-il.

Plus de peur que de mal

La Sépaq indique que des plaintes ont été déposées par des chasseurs en raison des délais causés par les moyens de pression des grévistes.

Cela dit, tous les passagers ont finalement pu prendre l’avion avec un peu plus de deux heures de retard, indique une porte-parole de la Sépaq.

La société d’État ajoute aussi qu’aucun méfait significatif n’a été signé au cours des jours de grève à Anticosti.

Malgré tout, le maire trouve regrettables certaines actions des grévistes.

Quand les cadres ont quitté l’aéroport hier en fin de journée, ils se sont fait huer de la part des syndiqués, raconte John Pineault. Je trouve ça vraiment regrettable parce qu’on vit dans un petit milieu où tout le monde connait tout le monde et ce genre de chose là laisse des séquelles.

Je ne pense pas que ce sont les cadres à Anticosti qui ont une grosse influence sur les négociations en cours , juge M. Pineault, qui ne veut pas de bisbille dans sa communauté après la grève.

Ajustement au coût de la vie

Du côté du syndicat, on explique être prêt à retourner à la table de négociation. C’est principalement la question de l’ajustement au coût de la vie des salaires qui cause le conflit actuel, explique M. Audi.

Ce qui ne passe pas du côté de nos syndiqués, c’est clair, net et précis. Les augmentations de salaire proposées par le gouvernement sont en bas du taux de la vie. Cinq pour cent d’augmentation de salaire sur cinq ans, c’est vraiment en bas des attentes des gens , précise-t-il.

La grève qui a commencé vendredi dernier à minuit doit prendre fin jeudi.