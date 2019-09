Les pannes de service de NorthwesTel dans le collimateur du CRTC

NorthwesTel a été obligée d’expliquer l'origine des pannes d’Internet et de téléphonie sans fil qui ont frappé des communautés du Nord cette année.

Une demande du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) cherche à comprendre notamment l’origine de deux interruptions de service à Yellowknife et ses environs qui ont « sévèrement restreint les activités des entreprises locales » le 13 juillet et 12 août.

La Chambre de commerce de Yellowknife tient à rappeler que ces pannes importantes ont coûté presque 10 millions de dollars à l’économie de la région. Certains commerces ont même dû fermer leurs portes plus tôt, car les paiements par cartes de crédit ne fonctionnaient pas ces jours-là.

Le CRTC a réclamé que NorthwesTel lui fournisse une liste des pannes de plus de quatre heures survenues depuis juillet. Elle veut aussi connaître les mesures pour y remédier et ce qui est fait pour renforcer les mesures de sécurité.

40 pannes

Dans une lettre, Northwestel explique que 40 pannes ont eu lieu dans le Nord depuis juillet 2018, dont cinq qu’elle qualifie de « majeures ». Ces dernières ont frappé non seulement les Territoires du Nord-Ouest, mais aussi le Yukon, le Nunavut et le nord de la Colombie-Britannique.

Parmi ces pannes, deux ont touché Whitehorse : une en décembre 2018 et l'autre en avril 2019 et ont été causées par des défaillances de matériel.

L’entreprise ne donne pas de nombreux détails concernant les pannes pour des raisons de sécurité et de confidentialité, dit NorthwesTel dans sa lettre au CRTC.