Ubisoft et Concordia créent un cours en ligne qui emprunte des éléments de jeux vidéo

Créé en collaboration avec l’Université Concordia et le fournisseur québécois de formations en ligne KnowledgeOne, ce cours est basé sur une formation interne du grand studio Ubisoft.

On l’a adapté pour qu’il puisse aussi parler à des étudiants et étudiantes qui n’ont jamais travaillé dans le milieu. On va le proposer dans un premier temps aux universités et ensuite réfléchir aux moyens qu’on a pour élargir notre cible , explique en entrevue Olivier Palmieri, directeur de jeu à Ubisoft Montréal.

Le cours est divisé en deux volets : Approche rationnelle de Game Design , qui explore la manière dont les jeux sont conçus, et Approche rationnelle de Level Design , qui explique comment créer des univers virtuels immersifs.

Le premier volet est déjà offert dans plusieurs universités, dont Concordia, et le second verra le jour au printemps 2020.

Une structure inspirée du jeu vidéo

Le cours suit une trame narrative de l’univers du jeu For Honor d’Ubisoft, qui évolue en parallèle du parcours d’apprentissage des personnes suivant la formation, explique-t-on dans un communiqué.

Chacun des volets du cours est divisé en chapitres et en missions qui, une fois terminés, font gagner des points d’expérience. Les points d’expérience peuvent ensuite servir à déverrouiller du contenu supplémentaire, c’est-à-dire des vidéos d’employés et employées d’Ubisoft qui expliquent certains aspects de la conception de jeux.

Il y a aussi des jeux-questionnaires, des minijeux et une plateforme en ligne où l’on peut soumettre des projets aux autres apprenants , dit Olivier Palmieri, qui soutient que l’aspect pratique du programme est particulièrement important.

Les minijeux sont par exemple paramétrables, ce qui permet de démontrer différents éléments de la conception de jeux vidéo.

Il y a aussi un aspect classement en fonction des scores dans les minijeux. C’est la même chose avec les projets soumis, qui peuvent récolter des Likes (mentions J’aime) , ajoute le directeur de jeu.