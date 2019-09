Roberval adopte une politique de parité hommes-femmes

La Ville de Roberval devient l’une des rares à se doter d’une politique de parité entre les hommes et les femmes. Elle met en place des actions comme le maintien d'une représentation équilibrée dans ses différentes instances et encourage l'offre de services adaptés aux réalités de chacun.

Le conseil de ville compte trois conseillers et trois conseillères en plus du maire.

Si on regarde l'ensemble des employés municipaux, le nombre de femmes atteint 40 %, soit le taux minimal de la parité. Cependant, des écarts importants sont perceptibles dans certains secteurs, comme celui des travaux publics et de l'ingénierie, majoritairement composés d'hommes.

Ce qu'on essaie de faire, c'est une parité globale et non pas départementale parce que, départementale, dans une ville, on n'y arrivera jamais. Il faut faire attention à l'autre côté de la médaille qui est d'éviter la discrimination positive , soutient le maire Sabin Côté.

Encore des efforts à faire

Jusqu’à présent, seules Albanel et Lac-Bouchette avaient une politique de parité entre les hommes et les femmes.

C’est l'organisme Récif 02 qui a approché les différentes municipalités du Saguenay-Lac-Saint-Jean et la communauté de Mashteuiatsh pour les aider à en développer une.

Ça [l’égalité entre les hommes et les femmes] se fait par des petites choses, mais qui, à long terme, ont des conséquences positives sur les hommes et les femmes de notre population , affirme la chargée de projet chez Récif 02, Gisèle Dallaire.

La table de concertation des groupes de femmes du Saguenay-Lac-Saint-Jean, de même que Roberval, espèrent voir d’autres municipalités emboîter le pas.

La Ville de Saint-Félicien doit présenter une politique de parité hommes-femmes en fin de semaine.

D'après le reportage de Mélissa Paradis