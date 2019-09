Salons de jeux de Loto-Québec : les revenus des appareils de loterie vidéo explosent

Le Québec compte deux salons de jeux, un à Québec et l’autre à Trois-Rivières. Pour expliquer cette tendance à Trois-Rivières, Loto-Québec soutient que la hausse de l’achalandage résulte de la diversification de l’offre de jeu électronique et un virage divertissement plus socialisant.

Sur ces 65 millions $, près de 25% proviennent de Trois-Rivières.

Les revenus provenant des appareils de loterie vidéo ont bondi au cours des dix dernières années. Photo : Radio-Canada

Appelée à réagir à cette affaire, la ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbault, rappelle que le nombre d’appareils a baissé dans les établissements de la province.

Il y avait des décisions qui avaient été prises, des décisions qui avaient, entre autres, été demandées par nous à l’époque dans l’opposition de revoir la distribution et les critères de distribution des appareils de loterie vidéo. Donc, il y a moins d’appareils, mais oui les revenus sont en hausse , a-t-elle répondu plus tôt mardi.

La FADOQ surveille la situation

À Québec, des pourparlers sont en cours pour déménager le salon de jeux qui se situe actuellement dans le quartier Vanier, ce qui n’est pas le cas à Trois-Rivières.

Rappelons que le salon de jeux a pignon sur rue sur le boulevard des Forges, juste en face d’une résidence pour personnes âgées.

La directrice générale de la FADOQ-Mauricie, Manon Demontigny. Photo : Radio-Canada

Toutefois, la FADOQ-Mauricie surveille la situation puisque les aînés pourraient trouver dans les salons de jeux une façon de briser l’isolement. Aucune statistique n’existe cependant à ce sujet.

Une corrélation entre les personnes âgées et les revenus qu’un salon de jeux a eus, pas certaine. On n’a pas non plus de données à ce sujet. C’est certain que les personnes âgées sont à risque compte tenu qu’ils vont parfois avoir envie de briser l’isolement, ils vont peut-être se retrouver à cet endroit , souligne la directrice générale de la FADOQ-Mauricie, Manon Demontigny.

Des citoyens rencontrés disent également être préoccupés par la situation.

Quand on a affaire à une population qui n’est pas très en moyens, ce n’est pas leur rendre service que de leur offrir ce genre de divertissement , estime un d’eux.

D’autres croient effectivement que les personnes âgées représentent une clientèle vulnérable face aux salons de jeux.

Avec les information de Maude Montembeault