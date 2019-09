L’artiste vancouvérois Stan Douglas remporte le Prix Audain de 100 000 $

À 58 ans, l’artiste Stan Douglas a vu sa carrière consacrée, lundi soir, devant une salle de bal bondée du Vancouver Club. Le Vancouvérois a reçu le prix Prix Audain de 100 000 $ en récompense pour ses installations faisant appel à la vidéo et à la photographie.

Le fondateur du musée Audain et administrateur du prix en question, Michael Audain, a décrit Stan Douglas comme l'un des artistes contemporains les plus importants au monde, sous le regard ému du vainqueur.

Le prix mousse la réputation des arts visuels dans la ville, qui n'a pas toujours été au plus haut niveau, même si nous avons des artistes vraiment extraordinaires qui vivent et travaillent ici. Stan Douglas, artiste

Dans ses oeuvres les plus célèbres, l’artiste visuel examine des réalités sociales et politiques de la société postmoderne et du système capitaliste, influencé par le travail de Samuel Beckett.

L’une d’elles, une photo murale de 15 mètres illustrant l'émeute de Gastown le 7 août 1971, est affichée sur l'un des anciens immeubles du quartier.

Photographie de Stan Douglas d'une scène reproduisant l'émeute de 1971 dans le quartier Gastown de Vancouver lors d'une manifestation en faveur de la légalisation de la marijuana. Photo : Radio-Canada / Pierre Martineau/Image: Mylène Briand

Plusieurs cordes à son arc

La première production de théâtre multimédia de Stan Douglas, Helen Lawrence, a débuté à l’Art Club Theatre Company à Vancouver, en mars 2014 et a été présentée dans d’autres institutions internationales, selon la galerie d’art contemporain David Zwirner, où il expose certaines de ses oeuvres.

Crée en 2004, le prix Audain est l’un des plus importants prix annuels pour les arts au Canada.

Avec les informations de Lien Yeung