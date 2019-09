Le conseiller Rick Chiarelli est officiellement en congé de maladie

Après un examen de mon médecin, le 14 août, j'ai dû me rendre à l'urgence. J'ai tenté, depuis, de suivre les instructions de mon médecin, en éliminant presque complètement le travail et les activités stressantes, et en me rendant à des rendez-vous de suivi , a écrit dans une déclaration le conseiller du quartier Collège.

M. Chiarelli est visé par au moins une plainte officielle au commissaire à l'intégrité de la Ville d'Ottawa, selon ce qu'a rapporté CBC/Radio-Canada le 12 septembre. La plaignante accuse le conseiller d'avoir fait des commentaires déplacés lors d'une entrevue, notamment en lui demandant si elle accepterait de se rendre à certains événements liés au travail sans porter de soutien-gorge.

Dans les jours qui ont suivi ces révélations, plusieurs citoyens de son quartier s'étaient inquiétés du fait que M. Chiarelli était introuvable à l'hôtel de ville. Le personnel du bureau de celui-ci avait alors répondu aux journalistes que le conseiller était en « congé pour des raisons médicales » depuis la mi-août et qu'il devrait être absent pour encore trois ou quatre semaines.

Dans sa déclaration de mardi, Rick Chiarelli dit avoir été trop malade pour officialiser plus tôt son congé autorisé.

J'espère retourner à mes tâches le plus rapidement possible, mais je dois me concentrer sur ma convalescence. Rick Chiarelli, conseiller municipal du quartier Collège

Il a tenu à rassurer les résidents de son quartier sur le fait que son personnel en place allait continuer de travailler pour eux.