La Station de recherche en agroalimentaire prépare son service d’analyse

D’ici quelques mois, les agriculteurs de la région pourront faire analyser leurs échantillons à Notre-Dame-du-Nord.

Un projet totalisant près de 800 000 $ lui permet d'obtenir 4 machines spécialisées en analyse en plus d’embaucher un chimiste.

Dans les laboratoires, les machines sont déjà installées. Il reste la formation des employés et l’élaboration d’un cahier de méthodes propres à chaque échantillon.

La directrice de la Station de recherche, Isabelle Ouellet, réclame ce service d’analyse depuis deux ans.

« Le projet a démarré à partir d’une demande des producteurs agricoles. On a engagé notre chimiste qui a commencé avec nous le 16 septembre dernier. L’équipe et les équipements sont en place », explique-t-elle.

La Station de recherche en agroalimentaire de l’UQAT ajoute une corde à son arc, une station d'analyse que peuvent utiliser les agriculteurs. Photo : Radio-Canada / Tanya Neveu

Un service de proximité

À l’heure actuelle, les agriculteurs doivent envoyer leurs échantillons à Toronto ou Saint-Hyacinthe, ce qui peut représenter jusqu’à 800 kilomètres de route seulement pour l’aller.

Le service d’analyse sera aussi disponible à un plus grand nombre de personnes.

« C’est aussi pour monsieur/madame tout le monde. Quelqu’un qui fait un jardin, les entreprises comme le golf qui pourrait avoir des analyses de sol à faire. Il pourrait y avoir des compostes par exemple », raconte la professeure à la retraite, Carole Lafrenière.

L’UQAT souhaite rentabiliser son nouveau service d’ici quelques années pour étendre son offre de services.

« Oui éventuellement on veut que ça devienne rentable, mais notre vision c’est d’augmenter notre parc d’équipements, d’avoir des équipements plus spécialisés, offrir plus de produits », ajoute Isabelle Ouellet.

On ignore encore la date où les premiers échantillons pourront être analysés. Les agriculteurs seront consultés le 30 septembre prochain afin que l’UQAT puisse connaître leurs besoins respectifs.