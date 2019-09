Winnipeg-Centre, une circonscription très disputée

En 2011, la circonscription de Winnipeg-Centre occupait la première place dans la liste des circonscriptions les plus pauvres du pays. Deux élections fédérales plus tard, et à la veille d’une troisième, elle est descendue à la troisième place.

Après avoir été un bastion du Nouveau Parti démocratique durant le mandat de Pat Martin, entre 1997 et 2015, elle est devenue une circonscription libérale avec la victoire de Robert-Falcon Ouellette. Les libéraux aimeraient bien réitérer leur succès de 2015, mais ils devront composer avec la présence d’une candidate tout aussi médiatisée que le leur : Leah Gazan.

Du côté libéral, Robert-Falcon Ouellette affiche un CV impressionnant. Celui qui avait obtenu 55 % des votes en 2015 détient un doctorat de l’Université Laval, à Québec, et compte une vingtaine d’années dans les Forces armées canadiennes. C’est également un candidat autochtone qui a notamment travaillé à l’Université du Manitoba sur les questions autochtones.

En 2011, le candidat du NPD, Pat Martin, avait obtenu 54 % du vote. Donc, il y a eu un revirement presque total dans cette circonscription [en 2015] , observe le politologue Raymond Hébert.

Face à Robert-Falcon Ouellette se tient une autre figure connue en la personne de Leah Gazan. Activiste depuis plus de 30 ans, notamment sur les questions de pauvreté et les questions autochtones, elle a présidé pendant quatre ans le Social Planning Council of Winnipeg, un organisme qui milite pour la justice sociale. C’est également une Autochtone et la compagne du député sortant du NPD pour la circonscription Abitibi—Baie-James—Nunavik—Eeyou au fédéral, Romeo Saganash.

Je pense que la lutte sera serrée. Il s’agit d’une circonscription très diversifiée. Il y a 86 000 habitants, dont seulement 15 000 s’identifient comme Autochtones. Il existe toutes sortes d’autres groupes, alors je ne suis pas sûr que le fait d’être Autochtone en soi donne l’avantage à l’un ou l’autre des candidats , indique Raymond Hébert.

Le Parti conservateur du Canada présente de son côté le candidat Ryan Dyck, le Parti vert du Canada présente Andrea Shalay, et le Parti populaire du Canada est représenté par Yogi Henderson.