Une autre source possible de contamination au mercure en amont de Grassy Narrows

Le ministère de l’Environnement de l'Ontario enquête sur la présence possible de déchets de mercure sur le terrain de l'usine de pâtes et papier de Dryden, dans le Nord-Ouest de la province.

Andrew Buttigieg, l’attaché de presse du ministre de l’Environnement Jeff Yurek, a confirmé à Radio-Canada par courriel que le ministère a reçu de nouveaux renseignements.

Un ancien employé de l’usine de pâtes et papiers de Dryden a avisé les propriétaires actuels, Domtar, de la présence de déchets de mercure enfouis sur la propriété, explique M. Buttigieg.

Le ministère prend très au sérieux les préoccupations exprimées par les anciens employés et reconnaît l’importance de déterminer s’il y a des barils de mercure enfouis sur le terrain de l’usine de Dryden , ajoute l’attaché de presse.

Le ministère, de concert avec Domtar et l’ancien employé, a effectué une évaluation sur le terrain à l’endroit présumé, qui ne montre aucune indication visuelle d’une excavation historique ou d’impacts environnementaux.

D’autres recherches sont nécessaires , indique M. Buttigieg.

Le ministère reconnaît l’importance de déterminer s’il y a des barils de déchets de mercure enfouis et de partager toute l’information scientifique et technique avec les Premières Nations. Andrew Buttigieg, attaché de presse du ministre de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs

Le NPD dénonce l’inaction du gouvernement fédéral

Le chef de la Première Nation de Grassy Narrows et candidat néo-démocrate dans la circonscription fédérale de Kenora, Rudy Turtle, a réagi par communiqué à ce deuxième dépôt allégué de mercure.

Selon M. Turtle, qui réagissait à un article du Toronto Star, la présence possible d’un autre dépôt de mercure est un exemple flagrant de la négligence du gouvernement fédéral à l’égard des gens du Nord-Ouest de l’Ontario .

Rudy Turtle affirme que les libéraux et les conservateurs n’ont pas été en mesure d’aider sa communauté aux prises avec des problèmes de santé graves ni d’améliorer le sort de l’ensemble de la population du Nord-Ouest de l’Ontario.

Le chef de Grassy Narrows Rudy Turtle tenant un t-shirt qu'il voulait montrer au premier ministre à la suite d'un discours devant l'Assemblée des Premières Nations en décembre 2018. Photo : CBC/Jorge Barrera

Grassy Narrows et le ministère des Services aux Autochtones n’ont pas réussi à s’entendre avant le déclenchement des élections sur le financement d’un centre de traitement pour les personnes souffrant d’un empoisonnement au mercure.

Empoisonnement au mercure Le drame éclate dans les communautés de Grassy Narrows et de White Dog en juillet 1970, lorsque l’on découvre que la papetière Dryden Chemical a déversé neuf tonnes de mercure dans la rivière Wabigoon-English, contaminant les poissons pêchés par les Autochtones. Dans les années 1970, un chercheur japonais se rend dans la communauté et confirme les effets du mercure sur la santé de la population.