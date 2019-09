L’ancien maire Bernard Sévigny lance un livre et sort de son mutisme

Bernard Sévigny avait jusqu’à présent refusé de commenter la politique municipale. Il a préféré se retirer complètement de la vie publique au cours des deux dernières années. Un grand moment de réflexion parce qu’il faut décanter une défaite électorale qu’on n’attend pas. Ça prend du temps, c’est difficile, mais le temps finit par arranger les choses , explique-t-il.

C’est d’une violence inouïe. [...] Nous étions convaincus que ce n’était qu’une formalité. Bernard Sévigny, ex-maire de Sherbrooke

La rédaction d’un ouvrage sur la gouvernance municipale faisait partie de ses projets depuis plusieurs années. Sa défaite aura donc été le moment opportun pour se retirer dans une bulle et amorcer l’écriture de ce livre qui vise à démystifier la politique municipale, sans faire un procès, sans complaisance. .

Dans L’Aquarium municipal, le maire de Sherbrooke de 2009 à 2017 se prononce pour la première fois sur sa défaite aux mains de Steve Lussier. La population a fait un choix, que je respecte dit-il en entrevue à Radio-Canada Estrie.

Le rôle des médias

Bien qu’il dise comprendre et respecter le choix des électeurs, le livre de l’ancien maire se fait plutôt cinglant quant à cette défaite, notamment envers les médias et l’opposition officieuse .

Il soulève dans son livre le comportement collectif de la presse, la culture de troupeau et l’attitude des gardiens du quatrième pouvoir.

Ce sont ces pratiques collectives qui marquent l’opinion publique, et cela me préoccupe. Ça et « l’unanimité » prêchée autant par les vautours (les journalistes) que par leurs proies (les acteurs politiques). Ça finit à ressembler étrangement au syndrome de Stockholm. extrait du livre L’Aquarium municipal

En entrevue, il assure toutefois ne pas remettre en cause le travail des journalistes sherbrookois qui selon lui font un travail objectif, franc et pertinent. Il y a des cas où des décisions qui se prennent, des choses qui s’écrivent et qui sont préjudiciables pour les gens qui font de la politique explique-t-il. Il insiste aussi sur le fait que ce livre est subjectif, ce sont ses impressions sur les événements qui ont marqué sa carrière politique.

Selon lui les médias et l'opposition ont joué un rôle dans sa défaite le 5 novembre 2017, tout comme sa campagne. Je me suis pas caché pour dire la campagne que j’ai faite, la dernière campagne, c’était pas la campagne du siècle déclare-t-il.

Il souligne aussi que l’usure du pouvoir a fait son oeuvre et que certaines décisions qu’il a prises lors de ses mandats ont modulé l’opinion des Sherbrookois.

Le maire Steve Lussier

L’actuel maire de Sherbrooke, Steve Lussier, n’est pas épargné dans ce nouvel ouvrage. Bernard Sévigny qualifie la candidature de son opposant de burlesque.

Comment un aspirant dont les premières sorties publiques consistaient à brandir une bande dessinée intitulée « Où est Bernie », et jouer du balai en promettant de faire le ménage à l’hôtel de ville, approches indignes de la fonction et annonciatrices d’une candidature burlesque, peut-il se glisser jusque dans la chaise du maire d’une grande ville? extrait du livre L’Aquarium municipal

Il dit avoir été heurté par le comportement de son rival qui convoitait ce poste important.

Bien que le livre, qui compte plus de 500 pages, laisse supposer une forte amertume du principal intéressé, Bernard Sévigny assure qu’il ne l’est plus aujourd’hui.

Alors que Bernard Sévigny sort aujourd’hui de l’ombre, il y retournera bientôt. Le nouvel auteur souhaite retourner dans son rôle de simple citoyen. L’homme se dit très occupé par divers mandats et ne pas savoir ce que l’avenir lui réserve. Bien qu’il assure ne pas se représenter en politique municipale, un futur rôle politique ne semble pas exclu.