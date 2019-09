Les syndiqués de la Sépaq poursuivent les moyens de pression

Après quatre jours de grève, les syndiqués de la Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq) poursuivent leurs moyens de pression sur les 14 sites touchés par une grève. Dans l’Est-du-Québec, six réserves fauniques étaient touchées en plus l’Auberge Port-Meunier sur l’île d’Anticosti.

En Matanie, environ 25 syndiqués ont manifesté toute la matinée devant l’entrée de la Réserve faunique de Matane. Ils ont ralenti la circulation pour distribuer des tracts et ainsi sensibiliser les chasseurs et passants à leur revendication.

La Sépaq souligne que les manifestations se sont déroulées dans l’ordre et qu’il n’y a pas eu de « méfaits significatifs ».

Les seules plaintes ont été du côté de l’île d’Anticosti soutient la société d'État. Le départ des chasseurs a été ralenti de quelques heures par les manifestants.

À la fin de la semaine dernière, le syndicat avait déposé une mise en demeure à la Sépaq parce qu'il craignait l'utilisation de briseurs de grève. Force est de constater que les craintes ne se sont pas concrétisées, admet le syndicat.

Environ 25 manifestants se sont rassemblés à l'entrée de la route de la Réserve Matane. Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

Les grévistes refusent l'offre salariale de la Sépaq qui correspond à 1 % d'augmentation chaque année durant cinq ans. Pour eux, c’est insuffisant. Ils demandent une augmentation équivalente au coût de la vie, ce qui représente environ 2 % par an.

Le guide interprète, Dereck Blouin-Perry, estime qu’un meilleur salaire diminuerait la précarité. Il y a des gens ici, hier, qui nous disaient avoir fait des journées de 21 heures de travail pour 135 $, soutient-il. C’est complètement absurde après de se faire dire par le Ministère, par la Sépaq, que c’est trop demandé d’avoir la hausse du coût de la vie.

Le gardien de territoire, René Côté, estime que la partie patronale peut faire mieux. Un coup que tu as compté toutes tes dépenses, je ne sais pas si on gagne 14 [dollars] et demi de l’heure.

Le représentant régional du syndicat de la fonction publique et parapublique, Renaud Turcotte, abonde dans le même sens. Ça ne couvre même pas l’inflation, du coût de la vie, si on regarde là, à la moyenne qui était établie au niveau des statistiques.

Une dizaine de syndiqués manifestent devant les bureaux de la Réserve faunique des Chic-Chocs. Photo : Radio-Canada / Martin Toulgoat

La Sépaq s’est engagée à offrir des compensations financières aux chasseurs affectés par la grève. Elle prévoit entrer en contact avec eux pour convenir d’un dédommagement.

Les discussions à la table de négociation ont cessé la semaine dernière. Les deux groupes attendent l’appel d’un conciliateur pour reprendre les négociations.

En attendant, les manifestations se poursuivent jusqu’au retour au travail qui est prévu jeudi matin.