Première loi historique pour la Nation crie d’Eeyou Istchee pour revitaliser la langue

Le gouvernement de la Nation crie a adopté la première loi de son histoire qui vise à protéger et à promouvoir la langue crie sur son territoire.

La Loi 1 a été adoptée à l’unanimité mardi dernier par les membres du Gouvernement de la Nation Crie, organe qui représente la nation crie d’Eeyou Istchee dans le nord du Québec.

En vertu de cette nouvelle loi, un plan sera mis sur pied pour mesurer l’état de santé de la langue crie de la Baie-James et permettra au gouvernement de mettre en place des mesures pour revitaliser la langue. Un comité d’experts sera d’ailleurs mis sur pied, a annoncé au réseau CBC le grand chef de la nation, Abel Bosum.

Un commissaire à la langue crie sera également nommé d’ici Noël, selon M. Bosum.

La loi encourage également les entreprises privées à se doter de plans pour favoriser l’utilisation du cri dans le milieu de travail. Or, à la différence de la loi 101 québécoise, par exemple, il n’y a aucune contrainte au sein de la loi 1 à utiliser cette langue, précise M. Bosum.

Nous sommes encore à construire la nation crie. Nous devons laisser du temps aux gens de s’habituer à l’idée de communiquer en cri dans le milieu de travail , explique-t-il, se disant toutefois favorable à adopter d'autres mesures plus contraignantes dans des législations futures.

Depuis 2017, la Nation crie d’Eeyou Istchee est libre d’adopter ses propres lois lorsqu’elles concernent la protection environnementale, la sécurité et l’ordre publics, l’utilisation et la planification du territoire et des ressources, par exemple.

Ces pouvoirs lui ont été accordés en fonction d’une entente entre la nation et le Canada signée en 2017. La nation crie s’est d’ailleurs dotée de sa propre constitution la même année.

Cette première loi revêt une signification toute particulière alors que l’ONU a décrété 2019 comme étant l’année internationale des langues autochtones.