De l'espoir, mais pas d'illusions des Autochtones sur le rapport de la Commission Viens

La date de publication, prévue initialement le 27 septembre, journée de mobilisation pour le climat, a failli tout gâcher. Plusieurs chefs autochtones ont dénoncé le choix de cette journée comme une stratégie du gouvernement de rendre le rapport « invisible ».

Les recommandations de la Commission Viens sont finalement rendues publiques le lundi 30 septembre.

Avant même la sortie du rapport, le chef de l’Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador, Ghislain Picard, est catégorique :

Officiellement nommée Commission d'enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics au Québec : écoute, réconciliation et progrès, la Commission Viens se penche sur la relation entre les Premières Nations et six services publics : les services policiers, les services correctionnels, les services de justice, les services de santé et les services sociaux ainsi que les services de protection de la jeunesse.