Quand les enfants préparent la collation pour leurs camarades

Il est 9 h 15. Ludovick Chartier, 5 ans, présente fièrement sa collation du matin. Une vingtaine de pommes qu'il a cueillies avec ses parents et un immense pain aux citrouilles qu'il a cuisiné lui-même pour ses 56 amis.

Et Ludovick connaît par coeur la recette de son pain.

« De la purée de citrouille, de la compote de pommes, du sirop d'érable, des petites graines et des bleuets », récite fièrement le jeune homme.

Suzie Turmel, la maman d'Abigaëlle, est ravie par le projet.

Quand les enfants préparent la collation pour l'école

« Je trouve que ça me simplifie la vie. On a juste trois fois dans l'année à penser aux collations. Puis je trouve que ça apporte de la diversité. »

Les collations doivent évidemment respecter certaines règles pour les allergies.

C'est Martyne Blais, l'une des trois enseignantes au préscolaire, qui a eu l'idée après qu'une amie de la Mauricie lui ait parlé d'un projet semblable au cours de l'été.

« Ce n'est vraiment pas l'idée d'aller dans l'extravagance ou de faire un concours de la plus belle collation, mais d'apporter ce plaisir de partager à l'école. »

Ludovick Chartier distribue la collation qu'il a préparée à ses camarades Photo : Radio-Canada / Alexandra Duval

Volet pédagogique

Cette initiative renforce le sentiment d'appartenance des enfants. Les trois groupes de maternelle se réunissent chaque matin et mangent la collation ensemble. L'estime de soi est aussi au coeur du projet.

« Le sentiment de fierté de l'enfant qui amène sa collation est phénoménal. Ça propose toutes sortes d'activités au sein de la famille, parce qu'il y a des enfants qui cuisinent avec leurs parents et ils sont fiers de présenter la collation qu'ils ont préparée » explique Martyne Blais

Le projet soude aussi le sentiment de communauté, car les parents doivent s'impliquer et discutent entre eux.

Découverte alimentaire

La collation communautaire apporte aussi de la diversité alimentaire aux enfants.

« Il y a des enfants plus réticents, plus frileux, donc là, on les sort de leur zone de confort, on leur dit de prendre une petite bouchée, de goûter » raconte l'enseignante.

Suzie Turmel, la maman d'Abigaëlle renchérit : sa fille est un peu difficile dans ses choix alimentaires.

« Elle me parle souvent de la collation, qu'elle a goûté de nouveaux aliments. Et elle me dit : "Maman, finalement j'ai aimé ça". »

Depuis le début des classes, Jason a apporté des muffins aux bananes, Gregory, des bananes avec du fromage, et Anna du fromage et des carottes.

« C'est bientôt mon tour! » explique Alyson avec hâte. « Ça va être spécial », lui répond sa camarade Abigaëlle.

L'instigatrice du projet est très satisfaite de l'engouement et des résultats en si peu de temps.

« Ce serait une grande fierté de semer des petites graines ailleurs. »