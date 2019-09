Les Britanno-Colombiens ont suivi de près l'affaire des photos de Justin Trudeau, selon le sondage effectué en ligne par la firme Insight West. En tout, 79 % des répondants de tous les partis confondus ont déclaré avoir suivi les nouvelles sur la question avec attention.

La réaction du public en Colombie-Britannique est mixte, selon Insight West qui note que 48 % des répondants n'y voient pas une question sérieuse alors que c'est le cas pour 52 % des répondants.

Comme il faut probablement s'y attendre explique Insight West, les membres du Parti conservateur (73 %) et du Nouveau Parti démocratique (NPD) (62 %) sont beaucoup plus enclins à dire qu'il s'agit d'une question sérieuse alors que seulement 24 % des membres du Parti libéral voient la chose comme telle. La firme de sondage conclut que l'affaire n'a fait qu'enraciner la position des électeurs de la province, plutôt que de les inciter à modifier leur choix.

Méthodologie Les résultats sont basés sur deux sondages en ligne. Le premier a été mené du 6 au 10 septembre 2019 sur un échantillon de 869 résidents adultes reflétant les critères démographiques de la Colombie-Britannique. Le second a été mené du 19 au 23 septembre 2019 sur un échantillon représentatif de 867 résidents adultes reflétant les critères démographiques de la Colombie-Britannique. Résultats des deux sondages menés par Insight West au mois de septembre (Nouvelle fenêtre) [en anglais seulement]

Taux d'approbation des chefs

Le chef du parti libéral obtient le taux d’approbation le plus faible des chefs de partis fédéraux à 34 %, selon deux sondages menés par la société de recherche Insights West. Il est suivi de près par le chef du Parti conservateur, Andrew Scheer, qui obtient à 35 %. C'est Elizabeth May qui obtient le plus haut taux d'approbation, à 51 %, tandis que le chef du nouveau parti démocratique (NPD), Jagmeet Singh, suit avec un taux d'approbation de 46 %.

L’environnement en tête des préoccupations

Près du quart des répondants placent l'environnement et les changements climatiques au premier rang des préoccupations électorales.

Les enjeux liés aux changements climatiques constituent les plus importants de la présence campagne électorale, selon les répondants aux sondages d'Insights West. Photo : iStock / Don Mennig

Or, ces enjeux ne sont la priorité que de 2 % des personnes ayant indiqué vouloir voter pour le parti conservateur. Ce nombre s'élève à 33 % pour les libéraux et 36 % pour les néo-démocrates.

Les répondants conservateurs considèrent plutôt l’économie et le déficit fédéral, comme les principaux enjeux électoraux actuels.

Le Parti conservateur en tête

Le président de Insights West, Steve Mossop, croit que l'ensemble des résultats de ces sondages n'augure pas bien pour le gouvernement libéral au pouvoir.

La gestion du gouvernement, le manque de transparence, les déficits, les pipelines, la pauvreté et l'itinérance ont nui au gouvernement libéral actuel, selon M. Mossop. Avec ce récent scandale du brownface , le Parti libéral aura une longue pente à remonter, ajoute-t-il.

Le Parti conservateur du Canada obtient la plus forte proportion des intentions de vote en Colombie-Britannique, avec 29 % contre 19 % pour les libéraux. Le NPDnouveau parti démocratique et le Parti vert enregistrent tous deux un soutien de 14 % au dernier sondage.

Avec les informations de CBC