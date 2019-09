Le prédateur allégué Éric Gauvreau Paquette aurait fait trois victimes de plus

Trois nouveaux chefs ont été portés contre lui, faisant grimper le total à 22. Il y a eu de nouvelles plaintes de gens qui ont levé la main et qui se sont dit victimes , explique l'avocat de l'accusé, Serge Raby.

Le 16 septembre dernier, de nouvelles accusations d'action indécente et d'exhibitionnisme sur deux filles de 11 ans et une de 14 ans ont été portées contre lui.

L'homme de 29 ans aurait donc fait un total de 16 victimes de 10 à 15 ans. Arrêté fin août, il fait aussi face à des accusations d'agression sexuelle, de contact sexuel, d'incitation à des contacts sexuels, de tentative d'agression sexuelle et de voies de fait. Tous ses crimes auraient été commis entre le 9 juillet et le 21 août à Terrebonne et Mascouche.

Gauvreau Paquette prenait par surprise ses victimes afin de les agresser sur des pistes cyclables ou à proximité, selon la police. Il se serait déplacé à pied, à vélo ainsi qu’à bord d’un véhicule utilitaire sport noir de marque Honda CRV. Il aurait été trahi par une casquette oubliée après l'agression d'une fille de 13 ans, à Terrebonne.

L'accusé veut être remis en liberté

C'est très difficile pour lui la détention, déclare Me Raby. En raison de la nature des accusations, il ne peut pas être avec la population générale et a des mesures de protection.

Éric Gauvreau Paquette veut être libéré sous condition en attendant la suite des procédures judiciaires. Son dossier sera de retour en cour mercredi au palais de justice de Joliette afin de choisir une date pour son enquête sur remise en liberté. Il a le soutien de sa famille , affirme Me Raby.

Cette audience pourrait s'étirer sur une journée complète, selon la procureure aux poursuites criminelles et pénales, Ariane Roy-Drouin.