La suite du palmarès des 25 Franco-Ontariens de la LNH

16. Kevin Lalande, Kingston

Kevin Lalande Photo : Radio-Canada

L’histoire du gardien de but franco-ontarien est particulière. Il a obtenu la citoyenneté bélarusse en 2012, après avoir évolué pendant les dernières années de sa carrière dans la Ligue continentale sous les couleurs du Dynamo de Minsk. Cet ancien choix des Flames de Calgary avait tenté d’aider ses compatriotes à se qualifier pour les Jeux olympiques à Pyeongchang, mais le rêve bélarusse ne s’est toutefois pas réalisé.

15. Jean-Paul Parisé, Smooth Rock Falls

J.P. Parise conseille Mike Lillyblad, âgé de 5 ans, à la clinique des North Stars du Minnesota à Bloomington, le 24 juin 1971 Photo : Associated Press / John Croft

Il est le père de Zach Parisé, l’un des visages les plus importants du Wild du Minnesota. Jean-Paul a lui-même fait vibrer l’État américain du hockey dans l’uniforme des North Stars de 1967 à 1975. Il doit aussi sa renommée au trio qu’il formait avec Phil Esposito et Wayne Cashman lors de la Série du siècle de 1972.

14. Wilf Paiement, Earlton

L’un des meilleurs joueurs issus de la cuvée de 1974 avec Bryan Trottier et David « Tiger » Williams, Paiement a été dominant pendant ses trois saisons sous les couleurs des Maple Leafs de Toronto. Lors de la saison 1980-1981, il a accumulé 97 points aux côtés de Darryl Sittler.

Son frère Rosaire Paiement a également disputé 190 matchs dans la LNH.

13. Erik Gudbranson, Orléans

Erik Gudbranson Photo : La Presse canadienne / Jonathan Hayward

Le défenseur format géant des Penguins de Pittsburgh est fier de son héritage francophone. Il a lui-même tenu à poursuivre ses études en français pendant ses annéesde hockey junior avec les Frontenacs de Kingston dans la Ligue junior de l’Ontario, équipe avec laquelle son frère Alex a aussi évolué.

Choisi troisième au total par les Panthers de la Floride en 2010, il côtoie aujourd’hui Sidney Crosby dans le vestiaire des Penguins après un passage de près de trois saisons avec les Canucks de Vancouver.

12. Toe Blake, Victoria Mines

Hector « Toe » Blake (au centre) en compagnie de Maurice Richard (à gauche) et de Jacques Plante (à droite). Photo : La Presse canadienne / Ian Barrett

Les entraîneurs franco-ontariens ne datent pas d’hier dans la LNH. Celui dont le véritable prénom est Hector a mené le Canadien à la conquête de huit de ses 24 coupes Stanley. Qui plus est, il a d’abord joué au sein de la célèbre « Punch Line » avec Maurice Richard et Elmer Lach. Il a été intronisé au Temple de la renommée en 1966.

11. Aurèle Joliat, Ottawa

Aurèle Joliat Photo : Panthéon des Sports Canadiens

Surnommé le « petit géant », ce légendaire ailier gauche figure parmi la liste des 100 plus grands joueurs de l’histoire établie par la LNH. Malgré sa petite taille, il a su s’imposer comme l’une des premières grandes vedettes du Club de hockey Canadien. Il a gagné trois coupes Stanley et un trophée Hart en 1934, remis au joueur par excellence du circuit.

10. Matthew Peca, Petawawa

Le gardien des Bruins de Boston, Jaroslav Halak arrête le centre du Canadien de Montréal, Matthew Peca, le lundi 17 décembre 2018. Photo : La Presse canadienne / Ryan Remiorz

Né d’une mère francophone et d’un père anglophone, Peca a étudié en français jusqu’à la 12e année. Dans la Ligue nationale, il a jusqu’ici évolué pour les deux organisations les plus francophiles du circuit, le Canadiens et le Lightning de Tampa Bay, l’équipe qui compte le plus de francophones au sein de son organisation.

9. Max Véronneau, Ottawa

Ashton Sautner des Canucks de Vancouver, à gauche, et Max Véronneau des Sénateurs d’Ottawa, se disputent la rondelle lors de la première période d’un match de hockey de la LNH à Vancouver, le mercredi 20 mars 2019 Photo : La Presse canadienne / DARRYL DYCK

Originaire de la capitale fédérale, Véronneau écrit encore les toutes premières pages de son parcours chez les professionnels. Recruté par les Sénateurs d’Ottawa, il aura l’occasion de parfaire sa maîtrise de la langue de Molière après avoir passé les quatre dernières saisons à l'université Princeton, dans un milieu presque exclusivement anglophone.