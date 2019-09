Un premier trio qui fait des flammèches chez les Remparts

Forte d’une récolte de deux victoires et onze buts pour commencer la saison, l’équipe de Patrick Roy semble s’être trouvé un premier trio d’impact.

De bonne humeur après l’entraînement des siens, mardi matin, l’entraîneur-chef des Remparts n’allait toutefois pas s’emporter avec les deux victoires acquises sur la route, vendredi et dimanche.

On a vu de bonnes choses et de moins bonnes choses. On est content du résultat, mais j’ai trouvé que par moment on a laissé notre gardien de but un peu seul à lui-même , a relativisé Patrick Roy, dont la carrière junior avec les Bisons de Granby au début des années 80 est la définition d’un gardien de but laissé à lui-même.

Mais le grand manitou des Remparts avait des raisons de sourire, mardi. Parfois insatisfait de l’offensive des siens l’an dernier, la 11e du circuit pour les buts marqués, Roy ne pouvait que se réjouir des étincelles créées par son premier trio en lever de rideau.

Une chimie naturelle

À eux trois, le vétéran de 20 ans Félix Bibeau, Pierrick Dubé et la recrue James Malatesta ont amassé cinq buts et douze points durant les deux victoires des Remparts.

Tout cela malgré le fait que Malatesta, qui considérait l’avenue des universités américaines, s’est greffé à l’équipe sur le tard et que Bibeau est revenu du camp des Islanders de New York tout juste avant le match de vendredi.

Je pense que c’est beaucoup une question de chimie et de communication. On s’entend super bien tous les trois sur la glace et en dehors. Puis durant les matchs, on se parle beaucoup et on se donne des petits conseils sur le banc , explique Pierrick Dubé dont le tour du chapeau, dimanche, lui a valu le titre de joueur de la semaine dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec.

Ce dernier n’a par ailleurs pas été surpris de voir James Malatesta marquer deux buts dès son premier match.

Durant le camp, je voyais bien qu’il était exceptionnel. Il a du talent à n’en plus finir, il travaille fort et il est très confiant pour un jeune de 16 ans , a vanté Dubé, qui commence sa troisième saison dans l'uniforme des Diables rouges.

Sergeev absent six semaines

Même son de cloche du côté de Patrick Roy qui a vanté le travail sur 200 pieds de Malatesta, avec qui la chimie était apparente dès le camp d’entraînement avec Bibeau et Dubé.

On est super content de leur trio, mais j’aime vraiment tous nos trios. Yu Sato devrait jouer, vendredi, avec [Andrew] Coxhead et [Anthony] Gagnon, qui a marqué de gros buts en fin de semaine , a pointé l'entraîneur-chef et directeur général.

Absent lors des deux premiers matchs en raison d’une blessure à un poignet, le Japonais Yu Sato sera accueilli à bras ouverts dans la formation des Remparts puisque l’équipe devra se passer de son autre attaquant international pour un bon moment.

Blessé à la clavicule en 3e période du match d'ouverture de vendredi, Aleksei Sergeev a rencontré le médecin, lundi, et Patrick Roy s’attend maintenant à ce qu’il soit sur la touche environ six semaines. Un dur coup pour le Russe de 19 ans, qui avait également manqué la fin de la saison dernière en raison d’une blessure.

Les Remparts disputent leur premier match de la saison au Centre Vidéotron ce vendredi, à 19h, face aux Huskies de Rouyn-Noranda­.