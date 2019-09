Rare mobilisation tous azimuts au Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue pour le climat

Ce vendredi 27 septembre, les étudiants, l'ensemble du personnel collégial et les directions des trois campus du cégep de l'Abitibi-Témiscamingue uniront leur voix pour une grande mobilisation environnementale.

C'est une journée de mobilisation au Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue. C'est une journée aussi où le collège soutient les initiatives étudiantes pour la cause de l'environnement et du climat. Il va y avoir une levée des cours partielles dans les trois campus à des heures différentes dans la région , a mentionné la directrice des affaires étudiantes et des communications, Kathleen Slobodian.

La présidente de l'Association générale des étudiantes et étudiants du Cégep, Kloé Bourbeau, voit dans cet engagement une action concrète pour les générations futures.

C'est pour ça que les étudiants se mobilisent, afin d'appuyer le mouvement pour qu'il puisse y avoir un changement , dit-elle.

Kloé Bourbeau, présidente de l'Association générale des étudiants du campus de Rouyn-Noranda du Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue, s'exprimait au nom des associations des trois campus du Cégep. Photo : Radio-Canada / Lise Millette

Levée des cours, plantation d'arbres, récupération de déchets, conférence et une grande marche à l'instar des autres manifestations tenues dans le monde hier et vendredi dernier; ces activités auront lieu pour réclamer des actions concrètes pour lutter contre les bouleversements climatiques.

Passer à l'action

Ce rare front commun est devenu nécessaire, selon Philippe Marquis, enseignant au campus de Rouyn-Noranda et porte-parole pour les syndicats des campus de Val-d'Or, Amos et Rouyn-Noranda.

Ce qui peut combattre l'anxiété, c'est agir. C'est ce qu'on compte faire. C'est un premier pas vendredi et c'est une manifestation importante parce qu'ils vont se joindre à un mouvement mondial Philippe Marquis, enseignant au Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue

Dans ses cours et au fil de ses échanges avec ses étudiants et étudiantes, il dit observer de vives préoccupations qui sèment une certaine inquiétude lorsqu'il est question d'environnement.

Philippe Marquis, enseignant au campus de Rouyn-Noranda et représentant des trois syndicats du Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue. Photo : Radio-Canada / Lise Millette

J'entends l'expression de l'anxiété environnementale. Ils n'ont pas d'avenir devant eux. Autrefois, on parlait de la crise des missiles, aujourd'hui, c'est autre chose , raconte-t-il.

Ajoutant que le mouvement ne fait que commencer, Philippe Marquis mise également sur la concertation que soulève cet enjeu.