Éclosion et rayonnement des fromages fins québécois

Ils étaient 2400 fromages, venus de 24 pays, et c’est le fromage québécois Le Cendrillon – quel beau nom – qui a remporté la palme d’or au World Cheese Awards.

C’est ainsi que l’animatrice Anne-Marie Dussault annonce au Téléjournal du 5 octobre 2009 que le meilleur fromage au monde est québécois.

Pour la première fois, un fromage fabriqué en Amérique du Nord devient champion toutes catégories au prestigieux World Cheese Awards.

De l’Espagne, le représentant de La Maison Alexis de Portneuf décrit les qualités du Cendrillon, un fromage à pâte molle cendré en forme de lingot.

« On imagine que ça va peut-être donner un petit coup de pouce à l'industrie du fromage au Québec d'avoir cette bonne réputation », conclut l’animatrice Anne-Marie Dussault.

Le fromage Le Cendrillon a été créé à La Maison Alexis de Portneuf, dans la région de Québec.

Une fromagerie fondée dans le village de Saint-Raymond par la famille Cayer dont le savoir-faire a été transmis de génération en génération.

Les travaux et les jours, 20 février 1972

Le 20 février 1972, l’émission agricole Les travaux et les jours s’intéressait à la transformation de la ferme familiale en laiterie-fromagerie innovante.

Dans ce reportage, le producteur laitier Henri Cayer explique qu’il souhaite diversifier le nombre de produits laitiers fabriqués dans la province et mieux gérer les surplus de lait.

Un voyage en France lui a inspiré la mise en place d’installations à la fine pointe de l’industrie afin de fabriquer de nouveaux produits, tels que des fromages fins et de la crème chantilly congelée.

Je me suis dit : Si on est capable de les importer, on est sûrement capable de les fabriquer aussi.

Le producteur laitier Henri Cayer