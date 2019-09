Début du projet pilote sur les limites de vitesse en Ontario

Le projet fera passer les limites de vitesse de 100 à 110 kilomètres à l'heure sur une partie de l’autoroute 402 entre London et Sarnia, sur l’autoroute Queen Elizabeth Way entre Hamilton et St. Catharines, ainsi que sur l’autoroute 417 entre Ottawa et la frontière avec le Québec.

Le ministère des Transports mettra en place des panneaux et des messages de sécurité sur les routes touchées pour informer les automobilistes des changements.

Pour le moment, le projet pilote se limitera à trois projets, mais un quatrième tronçon sera ajouté au printemps 2020 dans le nord de la province, a confirmé un porte-parole pour le ministère des Transports à Radio-Canada.

La ministre des Transports, Caroline Mulroney, indique que les limites de vitesse plus élevées sont conformes à celles des autres provinces et qu'elles marquent un retour aux niveaux qui étaient en vigueur en Ontario jusqu'en 1975.

La ministre des Transports, Caroline Mulroney Photo : La Presse canadienne / Tijana Martin

Mme Mulroney indique par ailleurs que le projet pilote comprendra également des consultations publiques sur l'effet des nouvelles limites de vitesse, et que les Ontariens pourront remplir un sondage en ligne à cet effet jusqu'au 23 novembre.